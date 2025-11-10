バンダイナムコエンターテインメントは11月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、11月11日より新ユニットを登場すると予告した。

新ユニットはUR「ブルーディスティニー1号機(EX)」と、UR「シナンジュ(EX)」。同時に始まるストーリーイベント「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」を記念しての実装となる。

どちらも原作人気の高い機体で、ブルーディスティニー1号機は演出や立ちイラストについて「狂ってる感じが好き」「EXAMだ！」「弾切れしたライフルぶん投げる演出めっちゃいい」と好評の声。

シナンジュは「仮面無しフル・フロンタル来たか」「最後の一撃のカットインくそカッコイイ」「シナンジュ!?回すしか、ねぇじゃねぇかよ!!」「全ブッパ案件キター」など、後先考えず回すという声が多く寄せられていた。

さらにサポーター枠にはミネバも映っており、その性能についても注目が集まっている。イベントの開始に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

