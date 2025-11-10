【ファン歓喜】「ジージェネエターナル」ブルーディスティニー1号機とシナンジュ登場 11月11日から
バンダイナムコエンターテインメントは11月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、11月11日より新ユニットを登場すると予告した。
【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) November 9, 2025
SDガンダム #ジージェネエターナル
11/11 新ユニット登場予告！
ユニット紹介PV
UR「ブルーディスティニー1号機(EX)」/UR「ユウ・カジマ」
UR「シナンジュ(EX)」/UR「フル・フロンタル」#Gジェネ#ジージェネpic.twitter.com/DmZZxRwHkm
新ユニットはUR「ブルーディスティニー1号機(EX)」と、UR「シナンジュ(EX)」。同時に始まるストーリーイベント「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」を記念しての実装となる。
どちらも原作人気の高い機体で、ブルーディスティニー1号機は演出や立ちイラストについて「狂ってる感じが好き」「EXAMだ！」「弾切れしたライフルぶん投げる演出めっちゃいい」と好評の声。
シナンジュは「仮面無しフル・フロンタル来たか」「最後の一撃のカットインくそカッコイイ」「シナンジュ!?回すしか、ねぇじゃねぇかよ!!」「全ブッパ案件キター」など、後先考えず回すという声が多く寄せられていた。
さらにサポーター枠にはミネバも映っており、その性能についても注目が集まっている。イベントの開始に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。