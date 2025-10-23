ポケットペアは10月23日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」にて、ハロウィンアップデート（v0.6.8）を配信開始した。

今回のアップデートでは、「ハロウィンミッション」を新たに実装。ミッションをクリアすると、「ゾーイのハロウィンコスチューム」や「ンダコアラの着ぐるみ装備」といった特別な報酬が入手できる。

さらに、一度倒したボス「ゾーイ＆エレパンダ」への再挑戦機能の追加や、サーバー参加時のチャット通知機能の調整、不具合の修正など、より快適に遊べる改善も行なっているとのこと。

ユーザーからは「ンダコアラが絶妙なキモ可愛さ」「着ぐるみか、びっくりした」「ひでーコアラだｗ」と、ンダコアラの着ぐるみに関するコメントが多く寄せられている。また、警告メッセージが削除されたことについても感謝の声があがっていた。

また、「パルワールド」をはじめとするポケットペアのゲームが最大50％オフになるセールも開催中。11月5日まで実施しているので、この機会に購入を検討してみては。

・「Pocketpair Halloween Sale 2025」Steamページ

https://store.steampowered.com/developer/pocketpair

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld／パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

開発・販売元：ポケットペア

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）

発売日：配信中（アーリーアクセス：2024年1月19日）

価格：3400円

プレイ人数：1人～32人