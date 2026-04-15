ポケットペアは4月14日、同社のパブリッシングレーベル「Pocketpair Publishing」にて、ゲーム開発スタジオKraken Express（元Windrose Crew）によるPC（Steam／Epic Games Store／Stove）向けタイトル「Windrose / ウィンドローズ」の早期アクセスを開始したと発表。

本作は、海賊の黄金時代を舞台にした、PvEサバイバルアドベンチャー。陸と海を股にかけ、ソロまたはフレンドと共に戦う。建築、クラフト、そして深淵なる謎が眠る広大なオープンワールドを探索。手応えのあるソウルライトな戦闘を極めて強敵ボスに挑み、船を指揮して語られざる財宝を略奪するという内容だ。

配信開始以降、Steamの最大同時接続数は約7万人に到達。ユーザーからは「ラグもなく楽しく遊べる」「意外としっかりした作り」「すぐ死ぬけど鬼畜な難易度には感じない」「まずはイノシシの洗礼を受けよ」「ストレスのたまる空腹度とか余計なものがないのが素晴らしい」「戦闘と建築を集中して遊べるよう設計している感じ」など、“非常に好評”の評価を獲得している。

なお、本作はソロと最大8人のオンラインプレイに対応。プレイヤーによるホストか、専用サーバーの両方に対応しているとのこと。ただし、早期アクセスの現在は動作環境を快適に維持するため、4人までのプレイを推奨している。

売上ランキングで1位を獲得するなど、豪快なロケットスタートを決めた本作。いまなら10％オフの3060円で購入できるので、この機会に話題の作品に触れてみてはいかがだろうか。

・Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

・Epic Games Storeストアページ

https://store.epicgames.com/ja/p/windrose-831c86

・Stoveストアページ

https://store.onstove.com/ja/games/104143

【ゲーム情報】

タイトル：「Windrose / ウィンドローズ」

ジャンル：オープンワールドサバイバルクラフト

販売：ポケットペア

開発：Kraken Express

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Stove）

早期アクセス配信日：配信中（2026年4月14日）

価格：3400円（4月22日まで10％オフの3060円）

IARC：16+（16歳以上対象）

Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.

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