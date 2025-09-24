ポケットペアは9月23日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」のスピンオフ作品として、農業シミュレーション「Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム」を発表した。

本作は、「パルワールド」の世界観はそのままに、新しい農業体験を楽しめる作品。パルたちと協力して畑を耕し、料理やクラフトをしながら夢の農場を作り上げることができる。

パルはそれぞれの特性を活かして農作業を手伝ってくれる。種まきや水やり、収穫までサポート。島の住民やパルにプレゼントを贈って関係を深めれば、思いがけない特別な物語が展開されることも。

ときには農場を荒らす害獣パルとの戦いも待っているという。市場では作物やクラフト品を売買でき、珍しいアイテムが手に入ることもある。もちろんマルチプレイにも対応しており、友だちと一緒に農場生活を築くことが可能だ。四季折々の島で、パルたちとの“のんびり”とした農場生活があなたを待っている。

この発表にユーザーからは「普通に面白そうで困る」「すでに本編で農業系のことはやってるが、さてどう差別化するのか」「チェーンソーは本家にも逆輸入してもらいたい」と期待する声が寄せられている。

いっぽう、先日Nintendo Directで発表された新作「ぽこ あ ポケモン」や、「あつまれ どうぶつの森」のオマージュを狙ったセリフ回しなどに反応する声も。「またパクりか」「ガソリン注ぐな」「裁判に勝つ見込みでも立った？」など。

「パルワールド: パルファーム」はPC（Steam）向けに、本編「パルワールド」運営とは別チームを立てて鋭意制作中。配信時期は未定だ。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4031890/Palworld_Palfarm/

【ゲーム情報】

タイトル：『Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム』

ジャンル：農業シミュレーション

開発・販売：ポケットペア

プラットフォーム：PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定