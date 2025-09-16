ポケットペアは9月16日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」について、正式リリース版となるVer.1.0に向けた開発体制の変更を説明する動画を公開した。正式リリースは2026年予定だという。

動画には、同社のコミュニケーションディレクター／パブリッシングマネージャーであるBucky氏が登場。これまでのアーリーアクセスで実施してきた大型アップデートを振り返りつつ、これから正式リリースまではゲームの各所に残る“粗さ”を取り除く「土台固め」の期間にあてたいと説明した。

また、パブリッシング事業に手を広げているほか、社内でも少人数のチームを編成して次のアイディアを練る体制にしていると紹介。ただし、「主軸はパルワールドであり、開発の手を緩めるつもりはありません」とも述べている。

冬のアップデートは小規模になるといいつつ、2025年内にはサプライズも用意していると語るBucky氏。大きな節目となる正式リリース版では、今までにない非常に大規模なコンテンツも計画しているという。

本発表に対し、ユーザーからは「そういえばまだアーリーだった」「大規模アプデはさすがに期待」「徐々にバグが少なくなってるのは実感してる」「今も沼です」と、正式リリースに期待する声が寄せられていた。

また、9月23日までSteam版「パルワールド」の25％オフセールを開催中。アーリーアクセスが終了すると値上がりも予想されるので、いまのうちに購入しておくといいかもしれない。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld／パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

開発・販売元：ポケットペア

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）

発売日：配信中（アーリーアクセス：2024年1月19日）

価格：3400円

プレイ人数：1人～32人