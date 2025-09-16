「パルワールド」ついに正式リリースへ 「サプライズ」も計画
2025年09月16日 11時10分更新
ポケットペアは9月16日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」について、正式リリース版となるVer.1.0に向けた開発体制の変更を説明する動画を公開した。正式リリースは2026年予定だという。
📢重要なお知らせ— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) September 16, 2025
『#パルワールド』は、2026年に正式リリース（Ver. 1.0）予定です。
リリースに向けて現在、大規模なコンテンツを開発しており、2025年内にもサプライズを計画しています。
▼詳細は動画をご覧ください。 pic.twitter.com/z5ewJQRQ78
動画には、同社のコミュニケーションディレクター／パブリッシングマネージャーであるBucky氏が登場。これまでのアーリーアクセスで実施してきた大型アップデートを振り返りつつ、これから正式リリースまではゲームの各所に残る“粗さ”を取り除く「土台固め」の期間にあてたいと説明した。
また、パブリッシング事業に手を広げているほか、社内でも少人数のチームを編成して次のアイディアを練る体制にしていると紹介。ただし、「主軸はパルワールドであり、開発の手を緩めるつもりはありません」とも述べている。
冬のアップデートは小規模になるといいつつ、2025年内にはサプライズも用意していると語るBucky氏。大きな節目となる正式リリース版では、今までにない非常に大規模なコンテンツも計画しているという。
本発表に対し、ユーザーからは「そういえばまだアーリーだった」「大規模アプデはさすがに期待」「徐々にバグが少なくなってるのは実感してる」「今も沼です」と、正式リリースに期待する声が寄せられていた。
また、9月23日までSteam版「パルワールド」の25％オフセールを開催中。アーリーアクセスが終了すると値上がりも予想されるので、いまのうちに購入しておくといいかもしれない。
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
【ゲーム情報】
タイトル：Palworld／パルワールド
ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト
開発・販売元：ポケットペア
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）
発売日：配信中（アーリーアクセス：2024年1月19日）
価格：3400円
プレイ人数：1人～32人
