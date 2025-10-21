「パルワールド」ハロウィンアプデ、10月23日から ゾーイとンダコアラに怪しげな影

ポケットペアは10月21日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」について、ハロウィンアップデート（v0.6.8）を10月23日に配信すると発表した。

いわく、プレイヤーの前に立ちはだかったあの「ゾーイ」が、なにやら怪しげな衣装を身にまとっている姿が目撃されたとのこと。

また、愛らしいパル「ンダコアラ」の姿にも異変が。プレイヤーの拠点やフィールドで、ンダコアラの“着ぐるみ”のようなものを着た謎の存在が確認されているようだ。

詳細は近日公開予定。パルワールドでどんな“いたずら”が起きるのか、期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld／パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

開発・販売元：ポケットペア

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）

発売日：配信中（アーリーアクセス：2024年1月19日）

価格：3400円

プレイ人数：1人～32人