ポケットペアは12月17日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」にて、「スイートホーム」アップデート（v0.7.0）を配信開始した。

今回のアップデートでは、血を燃料とする殺戮マシンが戦うFPSゲーム「ULTRAKILL」とのコラボレーションを実施。特徴的な「コイントス」アクションにより、敵の攻撃を反射したりこちらの銃撃を拡散させたりしている様子がうかがえる。

建築システムではユーザー待望の「三角パーツ」が実装されたほか、色も変更できるように。UIメニューも一新したので、最初は少し戸惑うかもしれない。

近接攻撃もシステムが刷新され、コンボ攻撃が可能に。バージョン1.0に向けてさらなる改良を予定しているという。

なかでも話題になっているのが、試験的に導入された「PvP機能」の実装だ。ゲームシステムにデフォルトで組み込まれたわけではなく、専用サーバーを立てて設定をいじることでPvPを有効化できる模様だ。PvPガイドラインによると、主に以下の変更内容が入る。

●他のプレイヤーにダメージを与えることが可能

●他のプレイヤーの拠点に侵入すると、拠点パルと敵対する

●飛んでいるプレイヤーやライドパルに対するダメージが増加

●召喚パルや拠点パルに対するプレイヤーによる攻撃のダメージが減少

●他ギルドの所有しているチェストを開けることが可能

●他人の建てた建築物を近接武器で攻撃するとき、ダメージが入りにくくなる

●拠点パルが迎撃を行う範囲が広がり、隣接可能な拠点間の距離が広がる

●プレイヤー名やダメージ数値の表示距離が変更される

●他のプレイヤーに拠点が攻撃されていることが通知され、その際に拠点内の建築や修理ができない

●一部の武器の射程やダメージが変更される

そのほか、ファストトラベルやログアウトによる戦闘回避の制限、エイムアシストの禁止、デスペナルティ、PvP専用の報酬の有無などを設定可能。

ヒリついた「パルワールド」を楽しみたい場合は、こうしたPvPルールをオンにした専用サーバーを作るか探すかして楽しもう。なお、あくまで試験的導入であり、サポート対象外であることには注意してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld／パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

開発・販売元：ポケットペア

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）

発売日：配信中（アーリーアクセス：2024年1月19日）

価格：3400円

プレイ人数：1人～32人