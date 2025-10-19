ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」
10月20日開催！ ラーメンもあります！
【明日開催！参加無料！】アスキー東京本社で、AIについて“ゆるっと”話そう
2025年10月19日 21時00分更新
TECH.ASCII ゆるっとナイト 第2回は、明日開催！
ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、“現場から始めるDX”のリアルを共有し、“ゆるっと”学び合えるイベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト 第2回」を、明日10月20日に開催します。
イベントのコンセプトは、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会。あくまでも、主役は参加する皆さんです！
当日はTECH.ASCII編集長の大谷、そして角川アスキー総合研究所のファイルメーカー使いにしてデータ部門の責任者である吉川が参加します。
さらにゲストとして、USEN Smart Works（U-NEXT.HD）の代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。難しい課題こそ、フランクに、楽しく！ トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていきましょう！ AI導入の設計からローコード開発の実践まで、明日から現場で役立つヒントをぜひお持ち帰りください。
そして、現在多数の申し込みをいただいています。開催は明日となりますが、まだ参加申し込みは受付中！ 「ちょっと行ってみようかな？」と思ったそこのあなた、ぜひ気軽にご参加ください！ メンバー一同、美味しいラーメンと楽しい企画をご用して、お待ちしています！
開催概要
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。
大下幸一郎：USEN Smart Works 代表取締役社長
株式会社USENに2006年新卒入社。社内広報や採用業務を経験後、2008年よりICT法人営業部門にてクラウド事業に従事。Google Cloudの日本展開初期からSaaSの可能性を追求してきた。
2019年、35歳の若さで株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長に就任。SaaSとAIに明るく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては最先端AIを追うことだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。
