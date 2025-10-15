【参加受付中！10/20無料イベント】アスキーの秘密道具「巨大ガラポン」を、回しに来てくれませんか？

巨大ガラポン、引いてみたくありませんか？

よく、テレビのバラエティー番組などで「巨大なガラポン」が登場しますよね。

はい、冒頭に載せた写真のようなものです。昔から、商店街の「福引き」などでお馴染みの、「ガラガラッ」と回して、「ポンッ」と球が出てくるやつの、巨大バージョンですね。

実は私たちアスキー編集部、あれを持っているんですよ。最近、イベントを開催する機会が増えてきて、かつ毎回使っているので「もう買っちゃいましょうか！？」って話になったんです。

本題はここから。

…………ぜひ、あなたも回しに来てくれませんか？

ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会として、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回 を10月20日に開催します。

その中で、アスキーが誇る巨大ガラポンも登場予定。ガラポンを使ってトークテーマを決め、みんなでAIやファイルメーカーに関するエピソードを披露し合うという企画を実施予定です。

当日のゲストとしては、USEN Smart Works設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。

難しい課題こそ、フランクに、楽しく！ トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていきましょう！ もちろん参加は無料。興味のある方は、ぜひ「ゆるっと」参加してください。

開催概要 イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight

日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：限定50名（先着）

参加費：無料 ※当日はケータリングをご用意しています。

※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。

※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。