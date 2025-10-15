10月20日開催！ ラーメンもあります！
【参加受付中！10/20無料イベント】アスキーの秘密道具「巨大ガラポン」を、回しに来てくれませんか？
2025年10月15日 17時00分更新
巨大ガラポン、引いてみたくありませんか？
よく、テレビのバラエティー番組などで「巨大なガラポン」が登場しますよね。
はい、冒頭に載せた写真のようなものです。昔から、商店街の「福引き」などでお馴染みの、「ガラガラッ」と回して、「ポンッ」と球が出てくるやつの、巨大バージョンですね。
実は私たちアスキー編集部、あれを持っているんですよ。最近、イベントを開催する機会が増えてきて、かつ毎回使っているので「もう買っちゃいましょうか！？」って話になったんです。
本題はここから。
…………ぜひ、あなたも回しに来てくれませんか？
ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会として、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回 を10月20日に開催します。
その中で、アスキーが誇る巨大ガラポンも登場予定。ガラポンを使ってトークテーマを決め、みんなでAIやファイルメーカーに関するエピソードを披露し合うという企画を実施予定です。
当日のゲストとしては、USEN Smart Works設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。
難しい課題こそ、フランクに、楽しく！ トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていきましょう！ もちろん参加は無料。興味のある方は、ぜひ「ゆるっと」参加してください。
開催概要
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。
大下幸一郎：USEN Smart Works 代表取締役社長
株式会社USENに2006年新卒入社。社内広報や採用業務を経験後、2008年よりICT法人営業部門にてクラウド事業に従事。Google Cloudの日本展開初期からSaaSの可能性を追求してきた。
2019年、35歳の若さで株式会社USEN Smart Works設立とともに代表取締役社長に就任。SaaSとAIに明るく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては最先端AIを追うことだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。