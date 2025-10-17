【参加受付中！10/20無料イベント】名店のラーメンを食べながらテクノロジーの未来を語り合える、そんな“うまい話”があるイベントに来てみませんか

このページの本文へ

ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第10回

10月20日、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」開催！

2025年10月17日 12時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

このトップの画像、間違いじゃないかって？ いいえ、これでいいんです

会場にラーメンが届くんですね、しかも名店の一杯が

　ラーメンを食べたいときって、どうします？ 「そりゃあ、ラーメン店に行くでしょう」と思った人、たくさんいると思います。そう、だいたいの場合は、お店に行かないといけないんですよね。

　まあ、仕方ないです。作ってから時間が経つと麺は伸びちゃうし、スープはこぼれるし、やはり出来立てが一番。そうなると、お店に行くしかないよなあ……。うーん。

　ASCIIを運営する角川アスキー総合研究所では、「ラーメンWalker」の事業も手がけています。そこから、考えました。「IT界隈の皆さんが気軽に語り合える交流の場で、おいしいラーメンを提供できないもんかなあ」って。なんだか楽しいじゃないですか、ITの話ができて、ラーメンも食べられるって。他になさそうだし。

　さて、ここからが本題。ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会として、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回を10月20日に開催します。

　そこで！ 特別企画として、超人気店のラーメンを食べられる企画があるんです。

　ラーメンWalkerとmenuのコラボ企画「デリ麺プロジェクト」協力のもと、鶏と野菜の旨味を凝縮した“鶏ポタスープ”で知られる「鶏ポタラーメンTHANK」などの人気店のラーメンをご用意いたします。

　デリ麺プロジェクトとは、デリバリー＆テイクアウトアプリ「menu」と、日本最大級のラーメンメディアであるラーメンWalkerとの共同企画。カップ麺やチルド麺などと並ぶ新たなラーメンの楽しみ方として、デリバリーラーメン「デリ麺」を日常に根付かせることを目指しています。

　どんなラーメンが出てくるか、詳細は当日のお楽しみ。当日のご参加人数によって提供形態が変わります。ただ、ご参加いただける方全員への提供をお約束するものではないこと、あらかじめご了承ください……。

ゲストとして登壇する、USEN Smart Works（U-NEXT.HD）代表取締役社長の大下幸一郎氏

　当日のゲストとしては、USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。

　名店のラーメンを食べながら、ITの話題をじっくり語り合える交流会ができるのはTECH.ASCIIだけ（たぶん）。もちろん参加は無料。そんな“うまい話”に興味のある方は、ぜひ「ゆるっと」参加してください。

　あ、でも、ラーメンを食べる際は、麺が「ゆるっと」なる前にすすっていただけると……。

開催概要

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」〜情シス＆エンジニア ミーティング〜
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料

※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。

大下幸一郎：USEN Smart Works（U-NEXT.HD）代表取締役社長
　株式会社USENに2006年新卒入社。社内広報や採用業務を経験後、2008年よりICT法人営業部門にてクラウド事業に従事。Google Cloudの日本展開初期からSaaSの可能性を追求してきた。
　2019年、35歳の若さで株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長に就任。SaaSとAIに明るく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては最先端AIを追うことだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。

