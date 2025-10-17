ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第10回
10月20日、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」開催！
【参加受付中！10/20無料イベント】名店のラーメンを食べながらテクノロジーの未来を語り合える、そんな“うまい話”があるイベントに来てみませんか
2025年10月17日 12時00分更新
会場にラーメンが届くんですね、しかも名店の一杯が
ラーメンを食べたいときって、どうします？ 「そりゃあ、ラーメン店に行くでしょう」と思った人、たくさんいると思います。そう、だいたいの場合は、お店に行かないといけないんですよね。
まあ、仕方ないです。作ってから時間が経つと麺は伸びちゃうし、スープはこぼれるし、やはり出来立てが一番。そうなると、お店に行くしかないよなあ……。うーん。
ASCIIを運営する角川アスキー総合研究所では、「ラーメンWalker」の事業も手がけています。そこから、考えました。「IT界隈の皆さんが気軽に語り合える交流の場で、おいしいラーメンを提供できないもんかなあ」って。なんだか楽しいじゃないですか、ITの話ができて、ラーメンも食べられるって。他になさそうだし。
さて、ここからが本題。ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会として、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回を10月20日に開催します。
そこで！ 特別企画として、超人気店のラーメンを食べられる企画があるんです。
ラーメンWalkerとmenuのコラボ企画「デリ麺プロジェクト」協力のもと、鶏と野菜の旨味を凝縮した“鶏ポタスープ”で知られる「鶏ポタラーメンTHANK」などの人気店のラーメンをご用意いたします。
デリ麺プロジェクトとは、デリバリー＆テイクアウトアプリ「menu」と、日本最大級のラーメンメディアであるラーメンWalkerとの共同企画。カップ麺やチルド麺などと並ぶ新たなラーメンの楽しみ方として、デリバリーラーメン「デリ麺」を日常に根付かせることを目指しています。
どんなラーメンが出てくるか、詳細は当日のお楽しみ。当日のご参加人数によって提供形態が変わります。ただ、ご参加いただける方全員への提供をお約束するものではないこと、あらかじめご了承ください……。
当日のゲストとしては、USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。
名店のラーメンを食べながら、ITの話題をじっくり語り合える交流会ができるのはTECH.ASCIIだけ（たぶん）。もちろん参加は無料。そんな“うまい話”に興味のある方は、ぜひ「ゆるっと」参加してください。
あ、でも、ラーメンを食べる際は、麺が「ゆるっと」なる前にすすっていただけると……。
開催概要
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」〜情シス＆エンジニア ミーティング〜
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。
大下幸一郎：USEN Smart Works（U-NEXT.HD）代表取締役社長
株式会社USENに2006年新卒入社。社内広報や採用業務を経験後、2008年よりICT法人営業部門にてクラウド事業に従事。Google Cloudの日本展開初期からSaaSの可能性を追求してきた。
2019年、35歳の若さで株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長に就任。SaaSとAIに明るく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては最先端AIを追うことだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。
この連載の記事
-
第9回
TECH会社の偉い人から「DX化を進めてくれ」と言われたら、どうする？
-
第8回
TECH【参加受付中！10/20無料イベント】アスキーの秘密道具「巨大ガラポン」を、回しに来てくれませんか？
-
第7回
TECHAIを仕事で“効果的に”使うのって、意外に難しくない？
-
第6回
TECH愛され続ける名ツール「ファイルメーカー」の魅力を語ろう
-
第5回
TECHAIとファイルメーカーについて、アスキーに来て語りませんか！ラーメンもあるよ！── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
-
第4回
TECH【豪華ゲスト決定！】アスキー東京本社で、AIについて話しませんか？── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
-
第3回
ITトピック30年使い込んでも、まだまだ楽しい名ソフト なぜ人々は「FileMaker」を愛する？
-
第2回
TECH【9月1日開催！】ファイルメーカー好き、アスキーに集まれ！特上うな重をお供にゆるっと楽しむ夜。
-
第1回
TECHアスキーに、うなぎを食べに来ませんか？ TECH.ASCII「ゆるっとナイト」開催します！
- この連載の一覧へ