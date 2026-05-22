ネットワークとセキュリティの統合に強み　通信事業者系ZTNA/SASEサービス3選

外資系サービスの多いZTNA/SASEサービスだが、日本の通信事業者から提供されているマネージドサービスも人気が高い。既存のマネージドVPNやMSS（マネージドセキュリティサービス）を拡張し、ZTNA（Zero Trust Network Access）やSASE（Secure Access Service Edge）などの製品を通信事業者側でホストすることで、ユーザー側に対してシンプルな使い勝手と課金モデルを提供している。代表的な3つのサービスを紹介する。

契約デバイス30万台の実績を誇る「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」（インターネットイニシアティブ）

2022年1月から提供されている「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」は、ゼロトラストの考えに基づいたリモートアクセスサービス。2018年から提供されているVPNサービス「IIJフレックスモビリティサービス」を強化し、再接続可能な切れないVPN、ユーザーや端末の状態に応じて動的に認可ポリシーを決定するセキュアなアクセス制御、接続端末のトラフィックの可視化などを提供する。全世界で実績を持つ「Absolute Secure Access」をコアエンジンとして採用する。

2024年4月30日付で、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度ISMAPの取得を発表。2025年にはWebセキュリティを強化する「SSE（Security Service Edge）アドイン」が追加。「アンチウイルススキャン（AV）」「ブラウザ分離（RBI）」「ファイル無害化（CDR）」「データ漏洩防止（DLP）」の4つの保護機能を利用できるようになり、より安全なインターネット利用を可能になった。2026年2月の時点で、契約デバイス数が30万台を突破したことも発表されている。

強固なセキュリティを実現するモデルも選べる「VxGPlatform」（NTTドコモビジネス）

2022年から提供されている「VxGPlatform」はゼロトラスト型のネットワーク＆セキュリティ基盤で、「シングルベンダーSASEサービス」を謳う。標準モデルでは、インターネット接続、セキュリティ（SWG：Secure Web Gateway）、認証、端末管理、可視化ポータル、ADC（Application Delivery Controller）／プロキシ、リモートアクセス、保守・運用などを備える。リモートアクセスは、二要素認証のほか、ZTNAタグやポスチャチェックを用いた二次検査を実施する。

より強固なセキュリティを実現する「BDAPモデル」も用意されている。NTT独自セキュリティデータベースを活用した自動遮断システム（Blocklist Distribution and Automatic Protection）により、未知のセキュリティ脅威に対しても自動遮断を実行。サイバーリスク保険も付帯する。その他、インターネット接続や閉域網接続、リモートアクセス、運用、SDx、EDR、導入支援、各種工事、セキュリティなどの多彩なオプションを組み合わせることで、ユーザー企業に最適な構成を選択できる。

リモートアクセスのセキュリティも充実したNaaS「VANILA」（アルテリア・ネットワークス）

NFV（Network Functions Virtualization）技術を用いたクラウド型のNaaS（Network as a Service）。ユーザー拠点からVPN接続するだけで、SD-WANやZTNAなどの最新サービスが利用し、サイジング、マネジメント、カスタマイズなどの課題を解消できるという。

サービスはセンタールーターの「vCebterRouter」、ファイアウォールの「vFirewall」が提供されており、標準的機能を提供する「Shared」とカスタマイズ性を重視した「Dedicated」が選択できる。リモートアクセスサービスに関しては、標準機能を備えた「vRemoteAccess」に加え、専用SIMを挿すだけで、完全閉域で社内ネットワークにログインできる「セキュアモバイルアクセス」も利用可能。2024年にゼロトラスト環境で通信制御が可能な「vSecureAccess Dedicated」、セキュアなクラウド接続を実現する「PrivateRoute CloudConnect」などを追加しており、さまざまなネットワークとセキュリティの課題に対応する。