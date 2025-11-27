【参加費無料】IT界隈の皆さん！ アスキーのクリスマス&大忘年会に来ませんか？【チキンもあるよ】

12月8日は、アスキーのスタジオへ！

エンジニアのみなさん、そしてIT／ICTに関わるビジネスパーソンのみなさんへ、ASCIIからスペシャルなイベント開催のご案内です！

今秋からスタートした新イベント、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第3回が開催決定しました！日付は12月8日（月）、場所は編集部のある文京区西片（ASCIIのスタジオ）です。

今回は第1回および第2回と同じく、情シス、社内SE、エンジニアの皆さんはもちろんのこと、社内でITやICTの導入に関わる方や、マーケティング担当の方まで広くご参加いただける形で実施します！

テーマは「クリスマス＆大忘年会」と「他コミュニティ間交流」。日頃のナレッジや悩みについて、TECH/ビジネスに関わる人たちが気軽に集まり、学び、語り合う交流の場として、ぜひお越しください。クリスマスということで「フライドチキン」も無料でご提供する予定です。

コミュニティ単位での参加も大歓迎！

内容としては、「編集部とゲストによるトークセッション」のほか、イベントならではの企画も複数ご用意！

当日はTECH.ASCII編集長の大谷、担当編集の大塚、角川アスキー総合研究所の取締役にしてデータ活用＆システム責任者でもある吉川なども参加させていただきます。

さらには今回もトークセッションを実施！ スペシャルなゲストをお招きしつつ、リアルイベントならではの、ここだけのお話も聞けちゃいます！

「まさにAI一色となったIT業界。AIエージェントが業務の自動化を実現し、コードまで書き始めた今年は、まさに『AIとどのように仕事をしていくのか？』が大きなテーマでした。そして、来年はどうなるのか？ AWS re:Inventから戻ってきたばかりのオオタニといっしょに語り合いませんか？ ご来場をお待ちしております」（TECH.ASCII編集長 大谷イビサ）

「普段はFileMaker推しの私ですが、当日は違う分野の皆さんとの交流が楽しみです！ 『FileMakerって最近どうなの？』『AI機能ってうまく使えてる？』なんてツッコミも大歓迎です。美味しいチキン🍗と一緒に違う分野の人たちとの交流を楽しみましょう🎄ご参加、お待ちしています」（角川アスキー総合研究所 吉川栄治）

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.3」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：エンジニア クリスマス＆大忘年会

日時：2025年12月8日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：最大50名（先着）

参加費：無料

※当日はケータリングをご用意しています。

※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております

コミュニティ単位でのご参加も大歓迎！ ぜひコミュニティ間交流による新たな気づきや、発見、そしてビジョンが生まれることを願うとともに、そのお手伝いができればと願っています！

ASCIIとみなさんで作る、エンジニア＆IT担当者のための新しい“ネットワーク”のカタチ。1年の締めくくりに、ぜひお越しください！