AIを仕事で“効果的に”使うのって、意外に難しくない？

AIを「効果的に」使う難しさ

AIを導入すれば業務効率が上がるに違いない。

こんな期待のもと、昨今多くの企業が生成AIやLLM（大規模言語モデル）の活用を進めている。だが、現場の事情を調べてみると、「思ったほどは効果が出ていない」という声を聞くことも少なくない。

なぜ、こういった意見が聞かれるのか？ ここで出てくるのが、「どこで効果を出すかを設計し、それを検証すること」と、「安全性をどう担保するか」という2つの課題だ。

まずは前者について掘り下げてみよう。

起きていることは明快。「AIを使う目的を明確に設計しないまま、業務に“なんとなく”組み込んでも、曖昧な結果しか得られない」のである。

たとえば「文章作成をAIに任せてみよう」というアイディアが上がったとする。ところが導入による成果を何で測るのか──時間短縮率か、品質の維持率か、それとも発想の多様性か。その目的と指標の明確な設計がなければ「狙った効果が出ているかどうか」は評価できない。やがて現場は「結局、手でやったほうが早い」という結論に落ち着いてしまうことがある。

AI活用に必要なのは、導入の“前段階”での設計である。人間とAIの役割を“どのように”切り分け、“どの部分で”成果を測定するかを、明確に定義すること。そこを曖昧にしたまま導入しても、持続的な成果は生まれない。

次に、安全性と倫理の問題だ。

AIは、入力された情報を外部のサーバで処理する仕組みが一般的だ。つまり、社外秘のデータや個人情報を扱う業務では、使うことが難しい。

また、生成されたコンテンツがどこまで正確か、出力結果を何かに利用する場合、著作権や信用リスクをどのように担保するか──これも企業として避けて通れない課題だ。

「どこまでAIを使ってよいか」というガイドラインがなければ、社員は萎縮し、結局活用が進まないことも考えられる。AIの力を引き出すためには、技術面だけでなく、運用面・倫理面での“安全設計”も欠かせない。

効果の設計と安全の設計──この2つのバランスを取ることは、AIを“効果的に”活かせる組織へと進歩するための、初歩の鍵になるだろう。

悩んでいるなら、活用のプロと話をしてみよう

ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会として、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回 を10月20日に開催する。

当日のゲストとして、USEN Smart Works設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いた。

SaaSとAIに明るい大下氏は、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては「Gemini」や「Notebook LM」などを活用した「すぐできる使い方」など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。

難しい課題こそ、フランクに、楽しく！ トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていこう。もちろん参加は無料。興味のある方は、ぜひ「ゆるっと」参加してほしい。

開催概要 イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight

日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：限定50名（先着）

参加費：無料 ※当日はケータリングをご用意しています。

※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。

※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。