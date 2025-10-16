会社の偉い人から「DX化を進めてくれ」と言われたら、どうする？

AIによるDX化をはばむ、2つの壁

こういうこと、ありませんか。

「時流に合わせて、我が社でもDX化を推進していこうと思う。まずは、どのようなツールを使うべきで、何ができるのか、調査してくれないか」と、いきなり、会社の偉い人に言われる。

……上の例は少し誇張も入っていますが「現場レベルでDX化を推進しなければならない」というシーンは、いまの日本に溢れていると思います。

ツールとしてまず候補に上がるのがLLMなどをはじめとする生成AI。「AIをこんな風に使えば、仕事がこんなにも効率化できるはず！」という話、よく聞きますよね。

でも、実際に現場で動く皆さんに話を聞いてみると、「うーん、思ったほど効果出てないかも……」という声を聞くこともチラホラ。困っちゃいますね〜。どうすればうまくいくんでしょう？

実はAIを使いこなすポイントは、“AIをどこでどう使うか”の設計にあるんです。人とAIの役割をどう分けるか、どこで効果を測るかを決めないまま導入すると、「結局、人がやったほうが早いかも」になってしまいかねない。

そして安全性というもうひとつの壁も、柔軟なAIの導入にとってはネックになります。社外サーバで情報を処理するAIでは、社内の機密データを扱うときに気を使わざるを得ません。

つまり、“AIをどう使うか”を考える前に、“自分たちの業務をどう設計するか”を整理することが欠かせない。ここができていないと、AIも“本当の力”を発揮できなくなってしまいます。

ローコードツールと組み合わせてみる

では、その「自分たちで業務を設計する」って、どうやってやれば良いのでしょう？ ここで役立つのが、Claris FileMakerのようなローコード開発ツールです。

ファイルメーカーなら、顧客リストや日報、在庫管理アプリなどを自分たちでサクッと作れる。ドラッグ＆ドロップでフォームやボタンを配置して、進捗管理やグラフ化も自動化。しかもクラウド共有対応だから、PCでもiPadでもリアルタイムに同じデータを扱えます。

こうして現場が「業務の流れ」を自分たちで形にできるようになると、AIの使い方もぐっと明確になり、現場の創意工夫が一気に広がります。

AIとファイルメーカーの組み合わせなら、たとえば、「問い合わせ対応アプリにAIを組み込み、過去の履歴から最適な返信テンプレートを自動提案させる」「営業日報をAIが要約し、チーム全体の動きを俯瞰できるダッシュボードを自動生成する」といった使い方ができますよね。

AIに任せる部分と、人が手を動かす部分。業務を整理して、その「最適なバランス」を見つけることこそ、続くDXのカギかもしれません。

ゆるっと語り合って、知見を深めよう！

ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、そんな“現場から始めるDX”のリアルを共有し、“ゆるっと”学び合えるイベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト 第2回」を10月20日に開催します。

イベントのコンセプトは、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会。あくまでも、主役は参加する皆さんです！

当日のゲストとしては、USEN Smart Works設立とともに代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。難しい課題こそ、フランクに、楽しく！ トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていきましょう！ AI導入の設計からローコード開発の実践まで、明日から現場で役立つヒントをぜひお持ち帰りください。

開催概要 イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight

日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：限定50名（先着）

参加費：無料 ※当日はケータリングをご用意しています。

※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。

※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。