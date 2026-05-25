本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年5月16日～5月22日）は、AIエージェント時代に求められる新たなセキュリティ対策、重要インフラへの攻撃などを背景に伸びるDDoS攻撃対策市場、AI検索時代の検索エンジン利用状況、ITエンジニアに聞いた生成AIツール活用の現状についてのデータを紹介します。

AIエージェントのセキュリティ対策について国内企業に聞いた調査より。AIエージェントについて「活用のための議論が先行し、セキュリティの議論が後追いになっている」と答えた企業は59.3％に達した。ガートナーでは、AIエージェントのセキュリティで注力すべき「6つのアクション」を挙げている。具体的には、（1）ライフサイクル管理（エージェントの登録／識別／所有者明確化）、（2）認証（秘密鍵を用いた既存技術の応用が現実解）、（3）アクセス制御（最小権限の原則に基づく展開範囲の限定）、（4）情報漏洩対策（重要データの取り扱いには人間を介在させる）、（5）モニタリング（SPMやAIランタイム・ディフェンスなど動的・リアルタイム技術の活用）、（6）セキュリティプロセスの設計と周知（業務／ITリテラシー単位でのパーソナライズされたマニュアル整備）だ。

⇒ AIエージェントは自律的に動作し、事前に動きを予測できない非決定論的なデータアクセスを行うため、従来の中央集権的／静的なセキュリティでは十分な対処ができません。ガートナーのアナリストは、AIエージェントの拡大に伴って「従来型セキュリティからの変革が急務」だと指摘しています。

2024年度の国内DDoS攻撃対策市場は、前年度比12.3％増の94億円となった。2024年末から2025年初等にかけて、金融機関、航空会社、通信事業者といった重要インフラ事業者を標的とした攻撃が相次ぎ、対策需要が急拡大した。2025年度も2桁成長を維持する見通しで、2024～2029年度の年平均成長率（CAGR）は8.3％と、継続的な拡大が見込まれる。

⇒ 市場成長の要因には、ほかにも「DDoS攻撃のエコシステム化」と「複合型攻撃の急増」があると、ITRのアナリストは分析しています。今後のベンダーには、SaaS型のスケーラブルなDDoS対策を基盤としつつ、AI技術を統合した包括的セキュリティプラットフォーム戦略が求められるとのこと。