ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」

10月20日開催！　ラーメンもあります！

AIをビジネスで使う上での悩み、気軽に話せる相手はいますか？

2025年10月18日 20時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

AIの“良い”使い方に、自信を持てているだろうか？

　AIを仕事で“導入すること”自体は、いまやそれほど難しくありません。

　しかし、“どう運用して、どう成果につなげるか”という明確な設計を持ち、「現場で実際に成果を出している」と自信を持って言える人は、どのくらいいるでしょうか。

　LLMなどの生成AIを使いこなしているように見える人でも、実際には迷いがつきものです。

　たとえば、「AIに頼ると、自分たちで考える力が鈍る気がする」と感じてみたり、「プロンプト次第で結果は変わるのに、再現性がない」と悩んだり。

　便利さの裏で、AIとの付き合い方に戸惑いを抱えている人は少なくないでしょう。

　そして、そうした“リアルな悩み”を気軽に話せる相手がいない、という声をよく聞きます。

　AIに詳しい人はいても、同じように現場で試行錯誤している人と出会う機会は意外に少ない。SNSでは華やかな成功事例が注目を集める一方で、地道な失敗や学びは語られにくい──そんな感じもあります。

　AIの活用は、「誰かと一緒に考える」ことで進化していく分野です。

　試行錯誤の途中にいる人たち、試行錯誤を繰り返してきた人たちが集まり、率直に経験を共有し合うことで、新しい発想や気づきが生まれる。

　新しい技術の現場への浸透には、そうした動きが欠かせないのではないでしょうか。

ゆるっと語り合って、知見を深めよう！

TECH.ASCII編集長として、BtoB分野のコンテンツを統括する大谷イビサ

ファイルメーカーを社内業務で長年活用してきた、角川アスキー総合研究所 取締役の吉川栄治

　そこで、ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所では、そんな“現場から始めるDX”のリアルを共有し、“ゆるっと”学び合えるイベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト 第2回」を10月20日に開催します。

　イベントのコンセプトは、AI活用に悩める情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈のビジネスパーソンが「気軽に」「楽しく」交流する中で、知見を交換しあえる会。あくまでも、主役は参加する皆さんです！

　当日はTECH.ASCII編集長の大谷、そして角川アスキー総合研究所のファイルメーカー使いにしてデータ部門の責任者である吉川が参加します。

ゲストとして登壇する、USEN Smart Works 代表取締役社長の大下幸一郎氏

　さらに当日のゲストとして、USEN Smart Works（U-NEXT.HD）の代表取締役社長である大下幸一郎氏も招いています。難しい課題こそ、フランクに、楽しく！　トークセッションや交流会を通じて、知見を深めていきましょう！　　AI導入の設計からローコード開発の実践まで、明日から現場で役立つヒントをぜひお持ち帰りください。

開催概要

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料

※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。

大下幸一郎：USEN Smart Works 代表取締役社長
　株式会社USENに2006年新卒入社。社内広報や採用業務を経験後、2008年よりICT法人営業部門にてクラウド事業に従事。Google Cloudの日本展開初期からSaaSの可能性を追求してきた。
　2019年、35歳の若さで株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）設立とともに代表取締役社長に就任。SaaSとAIに明るく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしており、特にAIについては最先端AIを追うことだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信に力を入れている。

