翔が、GONが、獅白ぼたんがランクイン！ JESU、「日本eスポーツアワード2025」ファン投票の中間発表を報告

有名な選手やストリーマーが続々と投票上位者に！

一般社団法人日本eスポーツ協会（以下、JESU）は10月10日、2026年1月12日に神奈川県・パシフィコ横浜ノースで開催される「日本eスポーツアワード2025」のファン投票について、集計結果の中間発表を実施した。

日本eスポーツアワードの表彰部門は、「eスポーツプレイヤー部門」「ライブエンターテイメント部門」「eスポーツオーガナイザー部門」「特別賞」の4種類

9月1日にスタートしたファン投票は、全国のeスポーツファンから約1万6000もの票が集まり、人気のeスポーツ選手やストリーマー、VTuberが続々とランクイン。中間発表時点での、各部門の投票上位者は以下のとおり。

●eスポーツプレイヤー部門

●ライブエンターテイメント部門

各部門の受賞者を決めるファン投票は、JESU公式LINEにて11月15日まで受付中とのこと。

また、10月10日18時より、日本eスポーツアワード2025のチケット先行販売が実施中。先行販売期間は10月10日から11月15日22時までを予定している。当日は各部門の受賞者の表彰やeスポーツ関連のイベントを実施するため、興味のある人はチケットの購入を検討してみては？