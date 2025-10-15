これが令和の街おこし フォートナイト上で“さいたま観光”できる時代に

モンドリアンは10月14日、“さいたま市”を舞台にしたeスポーツゲーム「City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA」を、ゲームプラットフォーム「フォートナイト」上に10月4日に公開したと発表した。

City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAは、さいたま市の3D都市モデルによって再現された「さいたま新都市」が舞台のeスポーツゲーム。オリンピックeスポーツシリーズでも採用された射撃競技がベースになっているが、対人戦ではなく個人のタイムアタックなので、初心者から上級者まで幅広く楽しめるとのこと。

さいたま市は国土交通省が主導する3D都市プロジェクト「PLATEAU（プラトー）」に参画している。3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進している。同市の3D都市モデルを活用したものが、City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAというわけだ。

City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAには、さいたま新都心駅やさいたまスーパーアリーナをモチーフにした競技空間をはじめ、「見沼の自然」「大宮の鉄道」「浦和の歴史」「与野の薔薇」「大宮の盆栽」「岩槻の人形」など、地域の文化や歴史、自然をテーマにしたステージが次々と登場するという。忠実に再現された同市をフォートナイト内で探索できることが大きなポイントになるだろう。

単なるゲーム体験にとどめず、現実世界での行動変容と地域経済への貢献につなげられることもポイント。デジタルを活用した地方創生のモデルケースとして、他の自治体でも応用可能としている。

そんなCity SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAは、フォートナイトにて無料でプレイできる。プレイ方法は、ゲーム内の「島のコード」でコード「4174-0596-7357」を入力するだけ。

また、City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAのリリースを記念し、イオンモール与野（埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2-9）で本作の体験イベントを開催する。

開催日時は2025年12月14日11時～17時までで、参加費は無料。無料体験に加え、豪華ゲストを招いたステージイベントやハイスコアチャレンジ企画なども実施されるという。

本イベントに参加したりハイスコアを達成したりすると、さいたま市の加盟店で使えるポイント「たまポン」がもらえるとのこと。本イベントに備えて、City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENAで練習をしてみては？