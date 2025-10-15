ゲーム  >  k4sen主催「The k4sen Con 2025」SHAKA／えなこ／もこう／天鬼ぷるるなど参加、負けたら口座残高公開の謎勝負“通帳カスタム”も

「ファイナルファンタジーXIV」や「LoL」、マダミスなどもあります

「ファイナルファンタジーXIV」や「LoL」、マダミスなどもあります

2025年10月15日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

　k4senさんの配信および「The k4sen」公式Xアカウント（@thek4sen）にて、大型イベント「The k4sen Con 2025」の詳細が発表された。

　The k4sen Con 2025は、ZETA DIVISIONに所属するストリーマー・k4senさんが主催する大型イベントの第2弾。11月22日～24日の3日間にわたって、東京ガーデンシアターにて開催される予定だ。

　「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」や「ファイナルファンタジーXIV」などのゲームタイトルのほか、パーティーゲームやマダミス（マーダーミステリー）など、多種多様なタイトルを豪華ゲストが体験するというもの。

　主催者のk4senさんをはじめ、SHAKAさんやもこうさん、えなこさんや天鬼ぷるるさんなど、人気ストリーマーやVTuberが多数参加するという。

　2024年に有明GYM-EXで開催された第一弾は、60名以上のゲストが参加し、3日間にわたりゲーム・トーク・ライブなどのステージが実施された。3日間で約1万5000人を動員したほか、40万人以上が本イベントの配信を視聴した。

　その成功を受け、第2弾は東京ガーデンシアターで開催されることに。昨年以上にスケールアップしていると言えるだろう。

　中には、「負けたら相手に口座残高公開」という奇想天外なルール“通帳カスタム”のもとで「VALORANT」で戦うという企画も。

　前年度以上の盛り上がりと動員が予想されるThe k4sen Con 2025。K4senさんが企画した多彩なステージイベントが気になる人は、オンラインもしくはオフラインで観戦してみては？

