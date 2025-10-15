「ファイナルファンタジーXIV」や「LoL」、マダミスなどもあります
k4sen主催「The k4sen Con 2025」SHAKA／えなこ／もこう／天鬼ぷるるなど参加、負けたら口座残高公開の謎勝負“通帳カスタム”も
2025年10月15日 20時00分更新
k4senさんの配信および「The k4sen」公式Xアカウント（@thek4sen）にて、大型イベント「The k4sen Con 2025」の詳細が発表された。
The k4sen Con 2025は、ZETA DIVISIONに所属するストリーマー・k4senさんが主催する大型イベントの第2弾。11月22日～24日の3日間にわたって、東京ガーデンシアターにて開催される予定だ。
「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」や「ファイナルファンタジーXIV」などのゲームタイトルのほか、パーティーゲームやマダミス（マーダーミステリー）など、多種多様なタイトルを豪華ゲストが体験するというもの。
主催者のk4senさんをはじめ、SHAKAさんやもこうさん、えなこさんや天鬼ぷるるさんなど、人気ストリーマーやVTuberが多数参加するという。
The k4sen Con 2025 全タイトル&出演者一覧解禁！— The k4sen (@thek4sen) October 10, 2025
更なる追加出演者、アリ。続報を待て🫵
📅 11/22(土) ~ 11/24(月祝) 3 DAYS
🏟️ 東京ガーデンシアター
🌐公式Webhttps://t.co/AobQxSVLsd
📮 チケットオフィシャル最速先行抽選
10/10(金) 19:00 ~ 10/15(水) 23:59
📍購入はこちらから… pic.twitter.com/nOH8r7VS6d
2024年に有明GYM-EXで開催された第一弾は、60名以上のゲストが参加し、3日間にわたりゲーム・トーク・ライブなどのステージが実施された。3日間で約1万5000人を動員したほか、40万人以上が本イベントの配信を視聴した。
その成功を受け、第2弾は東京ガーデンシアターで開催されることに。昨年以上にスケールアップしていると言えるだろう。
中には、「負けたら相手に口座残高公開」という奇想天外なルール“通帳カスタム”のもとで「VALORANT」で戦うという企画も。
前年度以上の盛り上がりと動員が予想されるThe k4sen Con 2025。K4senさんが企画した多彩なステージイベントが気になる人は、オンラインもしくはオフラインで観戦してみては？
