「ファイナルファンタジーXIV」や「LoL」、マダミスなどもあります

k4senさんの配信および「The k4sen」公式Xアカウント（@thek4sen）にて、大型イベント「The k4sen Con 2025」の詳細が発表された。

The k4sen Con 2025は、ZETA DIVISIONに所属するストリーマー・k4senさんが主催する大型イベントの第2弾。11月22日～24日の3日間にわたって、東京ガーデンシアターにて開催される予定だ。

「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」や「ファイナルファンタジーXIV」などのゲームタイトルのほか、パーティーゲームやマダミス（マーダーミステリー）など、多種多様なタイトルを豪華ゲストが体験するというもの。

主催者のk4senさんをはじめ、SHAKAさんやもこうさん、えなこさんや天鬼ぷるるさんなど、人気ストリーマーやVTuberが多数参加するという。

The k4sen Con 2025 全タイトル&出演者一覧解禁！

更なる追加出演者、アリ。続報を待て🫵



📅 11/22(土) ~ 11/24(月祝) 3 DAYS

🏟️ 東京ガーデンシアター



🌐公式Webhttps://t.co/AobQxSVLsd



📮 チケットオフィシャル最速先行抽選

10/10(金) 19:00 ~ 10/15(水) 23:59



📍購入はこちらから… pic.twitter.com/nOH8r7VS6d — The k4sen (@thek4sen) October 10, 2025

2024年に有明GYM-EXで開催された第一弾は、60名以上のゲストが参加し、3日間にわたりゲーム・トーク・ライブなどのステージが実施された。3日間で約1万5000人を動員したほか、40万人以上が本イベントの配信を視聴した。

その成功を受け、第2弾は東京ガーデンシアターで開催されることに。昨年以上にスケールアップしていると言えるだろう。

中には、「負けたら相手に口座残高公開」という奇想天外なルール“通帳カスタム”のもとで「VALORANT」で戦うという企画も。

前年度以上の盛り上がりと動員が予想されるThe k4sen Con 2025。K4senさんが企画した多彩なステージイベントが気になる人は、オンラインもしくはオフラインで観戦してみては？