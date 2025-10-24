eスポーツチーム「SCARZ」を運営するXENOZは10月22日、ビクターエンタテインメントと共同で、音楽とeスポーツを融合させたVTuberプロジェクト「MeSTAGE（みいすてーじ）」を始動すると発表した。

MeSTAGEは、音楽×eスポーツを掛け合わせ、誰もが楽しめる「新しいエンタテインメント体験」を発信できるVTuberを生み出すプロジェクト。

eスポーツは世界中で急速に成長を遂げ、若者を中心に一大カルチャーとしての地位を確立しつつある。しかし、競技性の高さや専門用語の多さ、プレイヤーと観客の距離感など、初めて触れる人々にとっては敷居が高く感じられる場面もあるだろう。

そういった課題に対し、MeSTAGEは、「音楽」との融合によってeスポーツをより開かれたものにし、誰もが気軽に、そして心から楽しめる文化を創造していきたいと考えているという

その第一歩を飾るメンバーとして、VTuberの「DELUTAYA」さん と「煌イヴ」さんが加入する。

DELUTAYAさんは歌唱活動を中心に活動するVTuberで、煌イヴさんは「なんでもやる」のモットーで多彩なジャンルの配信を行うVTuberだ。

eスポーツと音楽の融合によって、どのようなエンタテインメントが生まれるのか。そして、eスポーツが抱える課題をどのように解決していくのか。MeSTAGEの動向が気になるところだ。