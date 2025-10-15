ときど選手が取締役を務めるCELLORB、10億円の資金調達を経て独立企業に

eスポーツ企業のCELLORBは10月15日、東京大学エッジキャピタルパートナーズをリード投資家とする総額10億円の資金調達を経て、DONUTSの連結子会社から独立する旨を発表した。

あわせて、ユーザベースの共同代表を務めた佐久間衡氏が取締役COOに就任し、新たな経営体制へ移行することも発表。調達した資金は人材採用やシステム・IP開発などの成長投資に全額充当するという。

CELLORBはVARRELとTOPANGAの経営統合により、2024年に誕生したeスポーツ企業。プロゲーマーのときど選手こと、谷口一氏が取締役を務めている。

同社はeスポーツチームや格闘ゲームコミュニティ、格闘ゲームアパレルに加え、高校のeスポーツ部の活動支援やeスポーツプレイヤーの育成など、eスポーツ業界を発展させる活動に取り組んでいる。

今回の資金調達を受け、CELLORBはeスポーツやゲーム、エンターテイメントの可能性を世界中に広げ、新たな日本の基幹産業の創出を目指していくという。