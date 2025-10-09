© 2025 Riot Games, Inc. 2XKO and any associated logos are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc.

ライアットゲームズは10月8日、基本無料の対戦格闘ゲーム「2XKO」（PC）のアーリーアクセスを開始。同時にシーズン0も開幕し、新チャンピオン「ティーモ」「ワーウィック」が追加された。

2XKOは、ライアットゲームズの代表作である「リーグ・オブ・レジェンド」のチャンピオン（プレイヤーが操作するキャラクター）が登場する対戦格闘ゲーム。

2キャラvs2キャラのチーム制を採用しており、試合中に待機中の味方と交代したり、連携してコンボ技を発動したりできるのが特徴だ。

何より、「リーグ・オブ・レジェンド」のチャンピオンを操作できることが一番の魅力。ゲームのジャンルは異なるものの、興味本位で本作をプレーするファンは少なくないのではないかと予想している。

格ゲーと聞くと「コマンド入力が難しい」「門戸が狭い」といった印象が強い。基本操作はまだしも、キャラ固有の技を駆使したりコンボを意識したりするのはどうも難しく感じてしまう人も多いのではないか。

そういった事情もあってか、たとえば「ストリートファイター6」では必殺技ボタンと方向キー1つの組み合わせで必殺技が出せる「モダンタイプ」を導入。賛否両論はあるものの、新規ファンを増やすきっかけになったという声も多い。

2XKOも、ボタン入力だけでキャラ固有の必殺技を発動できるほか、ボタン連打だけで簡単なコンボができるようになっている。コマンド入力を必要とせず、ボタン操作で格ゲーらしさを体感できるのだ。

本作を軽くプレイしてみたが、想像を上回るほどの簡単操作と、格ゲー初心者でも気軽に楽しめる仕様に対して好感を抱いた。複雑なコマンド入力をせずに「LoLのチャンピオンが操れる」という快感が得られるのは大きい。タッグ形式のため、友人と遊ぶのも楽しいだろう。

とはいえ、本作の親切設計は序の口にすぎない。勝利を掴むには、コンボの応用やガード、パートナーとの連携など高度なテクニックが求められる。「コンボトライアル」モードも追加され、練習にはもってこいのはず。

つまるところ、“練習あるのみ”だ。門戸は広いけれどもその先は修羅の道、といった感じだろうか。

ライアットゲームズ初の格ゲーとなる2XKOはリリースされたばかりだが、どのような評価を得るのか、あるいはeスポーツタイトルとして流行するのかどうかは未知数。基本無料なので、気になる人はぜひプレイしてみてほしい。