ストリーマー・らいじんの毒舌日めくりカレンダー、即完売を受けて生産数を超強気の10.2倍に 「在庫の山に埋もれないことを祈っています」

げまげまは10月17日、公式Xアカウント（@gamersxgamers）にて、「らいじん日めくりちくちくカレンダー」のSeason 1.5（4月はじまり版）を販売開始したと発表。価格は3650円で、公式通販サイト「ROFL」で購入可能だ。

らいじんさんは「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」を中心にライブ配信をする傍ら、ストリーマーチームのコーチングも行っているが、容赦のない毒舌発言が話題に。チームメンバーの一部が「怒られたくない」と不安を漏らすほどだ。

そんならいじんさんの毒舌発言を毎日楽しみたい人向けに作られたのが、らいじん日めくりちくちくカレンダー。本製品の1月はじまり版は10月4日に発売しているのだが、予想を上回る好評により即完売に。

ファンから再販の要望が相次いだため、急遽4月はじまり版として再販を開始。多くのファンにカレンダーを届けられるよう、生産数を約10.2倍に増やしたという。「LoL」のパッチノート風の画像で告知されており、「我々は在庫の山に埋もれないことを祈っています」という自虐めいた文言が記されている。

らいじん日めくりちくちくカレンダーのSeason 1.5は、2026年3月内に発送する予定だ。在庫がなくなり次第販売が終了するため、らいじんさんの毒舌発言を毎日堪能したい人は早めに購入してほしい。