「Esports World Cup」2026年度の競技タイトルが発表

2025年10月15日 10時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

　「Esports World Cup」は、サウジアラビア・リヤドで毎年7月～8月に開催されているeスポーツの世界大会だ。20本以上の競技タイトルや、eスポーツ史上最高額の賞金総額（7000万ドル、日本円でおよそ103億円）が特徴で、まさに“World Cup”にふさわしい規模感と言ってもいいだろう。本大会に出場し、優れた実績を残した日本人選手も少なくない。

　2026年開催予定の「Esports World Cup 2026」に関する情報として、本大会のX公式アカウントは10月9日、2026年度の競技タイトル20本を発表。

　発表された競技タイトルを確認すると、世界中で人気を博しているFPSやMOBA、サッカー、格闘ゲームがラインナップされている。

　「リーグ・オブ・レジェンド」や「PUBG」「カウンターストライク」といった定番タイトルから、2025年11月に発売される「Call of Duty: Black Ops」や「EA SPORTS FC 26」といった新規タイトルまで、多種多様なゲームタイトルで競い合う形に。ちなみに、昨年の大会から登場して話題になった「チェス」も続投のようだ。

　また、10月11日には「鉄拳8」が加わることもアナウンスされた。

　今回発表された競技タイトルは、eスポーツファンの心を熱くさせるものばかりだ。未発表の3タイトルも含めて、2026年度のEsports World Cupの続報を心待ちにするとしよう。

