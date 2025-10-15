賞金総額はなんと100億円！ “eスポーツのワールド杯”に選ばれた競技タイトル、あなたはいくつ知ってる？

「Esports World Cup」は、サウジアラビア・リヤドで毎年7月～8月に開催されているeスポーツの世界大会だ。20本以上の競技タイトルや、eスポーツ史上最高額の賞金総額（7000万ドル、日本円でおよそ103億円）が特徴で、まさに“World Cup”にふさわしい規模感と言ってもいいだろう。本大会に出場し、優れた実績を残した日本人選手も少なくない。

2026年開催予定の「Esports World Cup 2026」に関する情報として、本大会のX公式アカウントは10月9日、2026年度の競技タイトル20本を発表。

発表された競技タイトルを確認すると、世界中で人気を博しているFPSやMOBA、サッカー、格闘ゲームがラインナップされている。

「リーグ・オブ・レジェンド」や「PUBG」「カウンターストライク」といった定番タイトルから、2025年11月に発売される「Call of Duty: Black Ops」や「EA SPORTS FC 26」といった新規タイトルまで、多種多様なゲームタイトルで競い合う形に。ちなみに、昨年の大会から登場して話題になった「チェス」も続投のようだ。

We’re coming back in 2026 with a squad of the most prestigious esports titles 🏆



And four are yet to be announced 👀 pic.twitter.com/H4IjHRxMBC — Esports World Cup (@EWC_EN) October 8, 2025

また、10月11日には「鉄拳8」が加わることもアナウンスされた。

TEKKEN 8 is confirmed for EWC 2026!



See you in Riyadh, fighters 👊 pic.twitter.com/xnyvbfOULx — Esports World Cup (@EWC_EN) October 10, 2025

今回発表された競技タイトルは、eスポーツファンの心を熱くさせるものばかりだ。未発表の3タイトルも含めて、2026年度のEsports World Cupの続報を心待ちにするとしよう。