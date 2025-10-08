秋アニメ特集も後半ラストスパートに近づいてきた。第10回の今回は『ワンダンス』『転生悪女の黒歴史』『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』など6作品を紹介。

ストリートダンスを題材に描く、クールでアツい青春物語！

『ワンダンス』

©珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会

作品解説

自分の気持ちを上手く表現できない、吃音（きつおん）症の高校生・小谷花木（こたにかぼく）（CV：内山昂輝）。

そんな彼が惹かれたのは、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生・湾田光莉（わんだひかり）（CV：羊宮妃那）。

“なんか、自由になれる感じがする――”音楽によって引き出される、感情、生い立ち、コンプレックス――

言葉がいらない“フリースタイル“な表現を求めて、未経験のダンスの世界に挑む！

スタッフ

監督・脚本・VFX：加藤道哉

総作画監督/キャラクターデザイン：田﨑 聡 、今村大樹

3DCG監督：秋山侑輝、設楽友久

モーションキャプチャスーパーバイザー：杉本 玲

美術監督：渡邊洋一

美術デザイン：佐藤英樹

色彩設計：笹 愛美

映像演出：飯田甘奈

撮影監督：井関大智

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

劇伴音楽：千葉 "naotyu-" 直樹

音楽プロデューサー：千田耕平、金野沙矢香

ダンスプロデューサー：RIEHATA

アニメーション制作：マッドハウス×サイクロングラフィックス

オープニングテーマ：「Stare In Wonder」（歌：BE:FIRST）

エンディングテーマ：「Wondrous」（歌：ELSEE）

キャスト

【ボイスキャスト】

小谷花木：内山昂輝

湾田光莉：羊宮妃那

宮尾 恩：諏訪彩花

厳島伊折：増田俊樹

壁谷 楽：内田雄馬

巧 宇千：林 勇

アッセイ：小林親弘



【ダンスキャスト】

小谷花木：KAITA

湾田光莉：KANATA

宮尾 恩：ReiNa

厳島伊折：YOUTEE

壁谷 楽：YU-KI

番組情報

テレビ朝日系全国ネット：10月8日より毎週水曜23:45～

BS朝日：10月11日より毎週土曜25:00～

AT-X：10月10日より毎週金曜23:00～（リピート放送あり）

ディズニープラス スター：10月9日より毎週木曜24:15～配信

他各配信サイト：10月10日より毎週金曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://wandance.asmik-ace.co.jp/

公式X@wandance_info

©珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会