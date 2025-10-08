2025秋アニメ大特集 第10回
【2025秋アニメ】『ワンダンス』『転生悪女の黒歴史』『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』
2025年10月08日 19時25分更新
秋アニメ特集も後半ラストスパートに近づいてきた。第10回の今回は『ワンダンス』『転生悪女の黒歴史』『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』など6作品を紹介。
- ストリートダンスを題材に描く、クールでアツい青春物語！
『ワンダンス』
- 「死にたいほど痛い 黒歴史を生き延びろ」
『転生悪女の黒歴史』
- 龍の血を宿す者よ、次なる運命を切り拓け 龍の血が騒ぐとき、運命は再び動き出す。
『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』
- 異世界トリップした女子高生が、ポーション片手に奮闘するほのぼのライフ！
『ポーション、わが身を助ける』
- こっちにおいでよバンドリちゃん 君も私もバンドリちゃん！
『元祖！バンドリちゃん』
- 『小泉八雲のKWAIDANの世界』
ストリートダンスを題材に描く、クールでアツい青春物語！
『ワンダンス』
©珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会
作品解説
自分の気持ちを上手く表現できない、吃音（きつおん）症の高校生・小谷花木（こたにかぼく）（CV：内山昂輝）。
そんな彼が惹かれたのは、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生・湾田光莉（わんだひかり）（CV：羊宮妃那）。
“なんか、自由になれる感じがする――”音楽によって引き出される、感情、生い立ち、コンプレックス――
言葉がいらない“フリースタイル“な表現を求めて、未経験のダンスの世界に挑む！
スタッフ
監督・脚本・VFX：加藤道哉
総作画監督/キャラクターデザイン：田﨑 聡 、今村大樹
3DCG監督：秋山侑輝、設楽友久
モーションキャプチャスーパーバイザー：杉本 玲
美術監督：渡邊洋一
美術デザイン：佐藤英樹
色彩設計：笹 愛美
映像演出：飯田甘奈
撮影監督：井関大智
編集：木村佳史子
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
劇伴音楽：千葉 "naotyu-" 直樹
音楽プロデューサー：千田耕平、金野沙矢香
ダンスプロデューサー：RIEHATA
アニメーション制作：マッドハウス×サイクロングラフィックス
オープニングテーマ：「Stare In Wonder」（歌：BE:FIRST）
エンディングテーマ：「Wondrous」（歌：ELSEE）
キャスト
【ボイスキャスト】
小谷花木：内山昂輝
湾田光莉：羊宮妃那
宮尾 恩：諏訪彩花
厳島伊折：増田俊樹
壁谷 楽：内田雄馬
巧 宇千：林 勇
アッセイ：小林親弘
【ダンスキャスト】
小谷花木：KAITA
湾田光莉：KANATA
宮尾 恩：ReiNa
厳島伊折：YOUTEE
壁谷 楽：YU-KI
番組情報
テレビ朝日系全国ネット：10月8日より毎週水曜23:45～
BS朝日：10月11日より毎週土曜25:00～
AT-X：10月10日より毎週金曜23:00～（リピート放送あり）
ディズニープラス スター：10月9日より毎週木曜24:15～配信
他各配信サイト：10月10日より毎週金曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://wandance.asmik-ace.co.jp/
公式X@wandance_info
©珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会
