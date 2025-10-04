秋アニメ特集第4回は人気作の新シリーズが中心。『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』など、6作品を紹介。

いざ将軍に至る戦いへ

『キングダム』第6シリーズ

©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

作品解説

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。



進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。



さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。



鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！

スタッフ

原作・監修：原 泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：阿部 恒

美術監督：東 潤一

色彩設計：阿部みゆき

撮影監督：髙野弘樹

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳 圭介

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督：ハマノカズゾウ

音響制作：神南スタジオ

アニメーション制作：スタジオぴえろ／スタジオ サインポスト

オープニングテーマ：「生きて、燦々」（歌： いきものがかり）

エンディングテーマ：「咆哮」（歌：友成 空）

キャスト

信：森田成一

嬴政：福山 潤

河了貂：釘宮理恵

羌瘣：日笠陽子

渕：赤城 進

尾平：鳥海浩輔



蒼仁：小村 将

蒼淡：林 大地

干斗：林 勇



王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史



王翦：堀内賢雄

亜光：武田幸史

麻鉱：松本 大

亜花錦：立花慎之介

楊端和：園崎未恵

桓騎：伊藤健太郎



李牧：森川智之

趙峩龍:東地宏樹

馬南慈:手塚秀彰

尭雲:真野恭輔

紀彗：石井康嗣

馬呈:三宅健太



金毛：拝真之介

岳嬰：松本 忍

カイネ：村井美里

傅抵：花江夏樹

他

番組情報

NHK総合：10月4日より毎週土曜24:10～

Lemino、アニメタイムズ（Prime Videoチャンネル）、Netflix：10月5日より毎週日曜12:00～最新話先行配信

他各配信サイト：10月10日より毎週金曜12:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kingdom-anime.com/

公式X@kingdom_animePR

