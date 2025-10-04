2025秋アニメ大特集 第4回
【2025秋アニメ】人気作の新シリーズが放映開始！ 『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』
2025年10月04日 19時50分更新
秋アニメ特集第4回は人気作の新シリーズが中心。『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』など、6作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第4回 紹介作品
『キングダム』第6シリーズ
『らんま1/2』第2期
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
『野生のラスボスが現れた！』
『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』
『おしりたんてい』
いざ将軍に至る戦いへ
『キングダム』第6シリーズ
©原泰久／集英社・キングダム製作委員会
作品解説
紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。
一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。
進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。
これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。
李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。
さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。
鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！
スタッフ
原作・監修：原 泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：今泉賢一
シリーズ構成：高木 登
キャラクターデザイン：阿部 恒
美術監督：東 潤一
色彩設計：阿部みゆき
撮影監督：髙野弘樹
3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ
編集：柳 圭介
音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
音響監督：ハマノカズゾウ
音響制作：神南スタジオ
アニメーション制作：スタジオぴえろ／スタジオ サインポスト
オープニングテーマ：「生きて、燦々」（歌： いきものがかり）
エンディングテーマ：「咆哮」（歌：友成 空）
キャスト
信：森田成一
嬴政：福山 潤
河了貂：釘宮理恵
羌瘣：日笠陽子
渕：赤城 進
尾平：鳥海浩輔
蒼仁：小村 将
蒼淡：林 大地
干斗：林 勇
王賁：細谷佳正
蒙恬：野島裕史
王翦：堀内賢雄
亜光：武田幸史
麻鉱：松本 大
亜花錦：立花慎之介
楊端和：園崎未恵
桓騎：伊藤健太郎
李牧：森川智之
趙峩龍:東地宏樹
馬南慈:手塚秀彰
尭雲:真野恭輔
紀彗：石井康嗣
馬呈:三宅健太
金毛：拝真之介
岳嬰：松本 忍
カイネ：村井美里
傅抵：花江夏樹
他
番組情報
NHK総合：10月4日より毎週土曜24:10～
Lemino、アニメタイムズ（Prime Videoチャンネル）、Netflix：10月5日より毎週日曜12:00～最新話先行配信
他各配信サイト：10月10日より毎週金曜12:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://kingdom-anime.com/
公式X@kingdom_animePR
©原泰久／集英社・キングダム製作委員会
