2025秋アニメ大特集 第7回
【2025秋アニメ】『3年Z組銀八先生』『野原ひろし 昼メシの流儀』『キャッツ❤アイ』
2025年10月05日 19時45分更新
秋アニメ特集第7回は、『3年Z組銀八先生』『野原ひろし 昼メシの流儀』『キャッツ❤アイ』など、計6作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第7回 紹介作品
- 銀魂流の青春がここにある
『3年Z組銀八先生』
- 誰もが知っている“とーちゃん”の家族も知らない“1時間”
『野原ひろし 昼メシの流儀』
- 盗み続ける。あの人に会えるまで――
『キャッツ❤アイ』
- 小さな黒猫の、もう一つの居場所
『羅小黒戦記』
- 新時代のマッサージラブコメ、ここに悶絶！
『さわらないで小手指くん』
- 「お好きな教え子をお選びください…」
『ギルティホール』
©空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z 組銀八先生」製作委員会
作品解説
だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドS、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！
滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。
そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！
おいィィィ！ 3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？
いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。
そんな型破りな教師と、3Zの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！
陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！
スタッフ
原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社JUMP j BOOKS刊）
総監督：森脇真琴
監督：東田夏実
シリーズ構成：筆安一幸、未定MarkⅡ
キャラクターデザイン／総作画監督：竹内進二
美術監督：吉田ひとみ
色彩設計：高谷知恵
撮影監督：TOKUMORI
編集：白石あかね
音響監督：郷田ほづみ
音楽：Audio Highs
制作：BN Pictures
オープニングテーマ：「桜風」（歌：ぼっちぼろまる）
エンディングテーマ：「Underclass HERO」（歌：LONGMAN）
キャスト
坂田銀八：杉田智和
志村新八：阪口大助
神楽：釘宮理恵
志村 妙：ゆきのさつき
近藤 勲：千葉進歩
土方十四郎：中井和哉
沖田総悟：鈴村健一
山崎 退：太田哲治
桂 小太郎：石田 彰
長谷川泰三：立木文彦
猿飛あやめ：小林ゆう
柳生九兵衛：折笠富美子
東城 歩：遊佐浩二
キャサリン：杉本ゆう
たま：南 央美
定春：高橋美佳子
ハタ校長：坂口候一
教頭（じい）：平野俊隆
高杉晋助：子安武人
河上万斉：山崎たくみ
武市変平太：茶風林
来島また子：早水リサ
岡田似蔵：青山 穣
神威：日野 聡
阿伏 兎：大塚芳忠
番組情報
テレ東系列ほか：10月6日より毎週月曜24:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.anime-gintama.com/ginpachi/
公式X@gintamamovie
