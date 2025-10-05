秋アニメ特集第7回は、『3年Z組銀八先生』『野原ひろし 昼メシの流儀』『キャッツ❤アイ』など、計6作品を紹介。

銀魂流の青春がここにある

『3年Z組銀八先生』

©空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z 組銀八先生」製作委員会

作品解説

だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドS、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！

滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。

そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！

おいィィィ！ 3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？

いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。

そんな型破りな教師と、3Zの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！

陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！

スタッフ

原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社JUMP j BOOKS刊）

総監督：森脇真琴

監督：東田夏実

シリーズ構成：筆安一幸、未定MarkⅡ

キャラクターデザイン／総作画監督：竹内進二

美術監督：吉田ひとみ

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：TOKUMORI

編集：白石あかね

音響監督：郷田ほづみ

音楽：Audio Highs

制作：BN Pictures

オープニングテーマ：「桜風」（歌：ぼっちぼろまる）

エンディングテーマ：「Underclass HERO」（歌：LONGMAN）

キャスト

坂田銀八：杉田智和

志村新八：阪口大助

神楽：釘宮理恵

志村 妙：ゆきのさつき

近藤 勲：千葉進歩

土方十四郎：中井和哉

沖田総悟：鈴村健一

山崎 退：太田哲治

桂 小太郎：石田 彰

長谷川泰三：立木文彦

猿飛あやめ：小林ゆう

柳生九兵衛：折笠富美子

東城 歩：遊佐浩二

キャサリン：杉本ゆう

たま：南 央美

定春：高橋美佳子

ハタ校長：坂口候一

教頭（じい）：平野俊隆

高杉晋助：子安武人

河上万斉：山崎たくみ

武市変平太：茶風林

来島また子：早水リサ

岡田似蔵：青山 穣

神威：日野 聡

阿伏 兎：大塚芳忠

番組情報

テレ東系列ほか：10月6日より毎週月曜24:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.anime-gintama.com/ginpachi/

公式X@gintamamovie

