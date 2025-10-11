2025秋アニメ大特集 第12回
【2025秋アニメ】『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』『異世界かるてっと３』『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
2025年10月11日 13時00分更新
秋アニメ特集も終盤戦。第12回の今回は『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』『異世界かるてっと３』『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』など、計8作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第12回 紹介作品
- あなたもきっと、“ママ”になる――新感覚甘やかし餌付けコメディ！
『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』
- イッツ ア ぷち シンギング
『異世界かるてっと３』
- みんなといるだけで、色づく毎日。
『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
- もしも、ねこがあの物語に登場したら？
『うごく！ねこむかしばなし』
- JO1とサンリオが共同開発した「JOCHUM」のテレビアニメの続編スタート！
『JOCHUM』シーズン2
- 『ガングリオン』
- 地獄を舞台にした大人向け“カオス”アニメーション・シリーズ
『ヘルヴァ・ボス』シーズン1＆2
- マーベルによる“異色”のアニメーションシリーズ
『マーベル・ゾンビーズ』
あなたもきっと、“ママ”になる――新感覚甘やかし餌付けコメディ！
『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』
©2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん
作品解説
転校生の石川月菜は吸血鬼。
ミステリアスな雰囲気と圧倒的な存在感を放つ彼女はクラスの人気者。
モブ的存在の大鳥は、月菜と関わることはないと思っていたのだが、ある日、彼女の秘密を知ってしまい……。
勉強も運動もできるカッコいい吸血鬼の月菜は、実は血を吸うのがめっちゃ下手！？
あなたもきっと、“ママ”になる――新感覚甘やかし餌付けコメディ！
スタッフ
原作：二式恭介（KADOKAWA『月刊ドラゴンエイジ』連載）
監督：山井紗也香
シリーズ構成：綾奈ゆにこ
キャラクターデザイン：谷 拓也
美術監督：楊 沢辰
色彩設計：岩井田洋
撮影監督：小池里恵子
編集：丸山流美
音響制作：スタジオマウス
音響監督：納谷僚介
音楽：菊谷知樹
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：feel.
制作協力：World Anime Networks
製作：ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん
オープニングテーマ：「青春のシルエット」（歌：H△G ）
エンディングテーマ：「線香花火」（歌：H△G, 石川月菜（CV：田中美海））
キャスト
石川月菜：田中美海
大鳥辰太：小野賢章
佐久間瑛子：M・A・O
楠木美紗：長谷川育美
千葉大地：福原かつみ
出口 悟：広瀬裕也
鈴木舞美：若山詩音
橋本結衣：稲垣 好
辺見 紫：伊藤彩沙
霧峰みすず：三石琴乃
番組情報
TOKYO MX：10月12日より毎週日曜24:00～
関西テレビ：10月12日より毎週日曜25:54～
BS朝日：10月12日より毎週日曜23:30～
AT-X：10月12日より毎週日曜22:30～（リピート放送：毎週木曜28:30～／毎週日曜7:30～）
U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア：10月12日より毎週日曜24:00～配信
他各配信サイト：10月17日より毎週金曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.kyuketsuki-chan.com/
公式X@kyuketsukichan_
©2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん
