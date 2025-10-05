2025秋アニメ大特集 第6回
【2025秋アニメ】『ワンパンマン』『ウマ娘 シンデレラグレイ』『青のオーケストラ』の新シリーズ開始
2025年10月05日 13時00分更新
秋アニメ特集第6回は、話題作の新シリーズ開始。『ワンパンマン』『ウマ娘 シンデレラグレイ』『青のオーケストラ』に加えて、『アルマちゃんは家族になりたい』『SI-VIS: The Sound of Heroes』の5作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第6回 紹介作品
- 最強 VS 最恐
『ワンパンマン』第3期
- 世界が、来る
『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール
- 響き合う新しい青――
『青のオーケストラ Season2』
- めちゃかわ少女型兵器「アルマちゃん」
『アルマちゃんは家族になりたい』
- 音楽で世界を救うアーティストヒーロー誕生（デビュー）
『SI-VIS: The Sound of Heroes』
最強 VS 最恐
『ワンパンマン』第3期
©ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
作品解説
趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。
3年間の特訓により、あらゆる敵を一撃で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、職業としてのヒーローが所属する組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。
そんなある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。
S級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られる。
一方、ヒーロー達との戦いの最中怪人協会に連れ去られた“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。
スタッフ
原作：ONE・村田雄介「ワンパンマン」（集英社「となりのヤングジャンプ」連載）
監督：永居慎平
シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン：久保田 誓、黒田新次郎、白川亮介
美術監督：村上さくら
色彩設計：店橋真弓
撮影監督：廣瀬唯希
編集：後藤正浩（REAL-T）
音響監督：岩浪美和
音楽：宮崎 誠
音楽制作：Lantis
アニメーション制作：J.C.STAFF
オープニング主題歌：「Get No Satisfied !」（歌：JAM Project feat.BABYMETAL）
エンディング主題歌：「そこに有る灯り」（歌：古川 慎）
キャスト
サイタマ：古川 慎
ジェノス：石川界人
戦慄のタツマキ：悠木 碧
シルバーファング：山路和弘
アトミック侍：津田健次郎
童帝：高山みなみ
キング：安元洋貴
ゾンビマン：櫻井孝宏
豚神：浪川大輔
超合金クロビカリ：日野 聡
閃光のフラッシュ：鳥海浩輔
ぷりぷりプリズナー：小野坂昌也
イケメン仮面アマイマスク：宮野真守
地獄のフブキ：早見沙織
ガロウ：緑川 光
怪人王オロチ：斧アツシ
ギョロギョロ：子安武人
番組情報
テレビ東京：10月5日より毎週日曜日23:45～
テレビ北海道：10月5日より毎週日曜日23:45～
テレビ愛知：10月5日より毎週日曜日23:45～
テレビ大阪：10月5日より毎週日曜日23:45～
テレビせとうち：10月5日より毎週日曜日23:45～
TVQ九州放送：10月5日より毎週日曜日23:45～
ＢＳテレ東：10月6日より毎週月曜日24:30～
アニメ放題、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、ディズニープラス スター、Netflix、Hulu、Prime Video、U-NEXT、Lemio：（第2期総集編）10月5日（日）25:30～順次配信／（第3期）10月12日より毎週日曜24:30～順次配信
J:COM STREAM、TELASA、バンダイチャンネル、Pontaパス、milplus見放題パックプライム：（第2期総集編）10月10日（金）18:00～順次配信／（第3期）10月17日より毎週金曜18:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://onepunchman-anime.net/
公式X@opm_anime
公式Instagram@opm_anime
©ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
この連載の記事
-
第16回
アニメ【2025秋アニメまとめ】ASCIIの秋アニメ特集で80作品以上の新番組をチェックする！
-
第5回
アニメ【2025秋アニメ】『SPY×FAMILY』や『不滅のあなたへ』の新シーズンに『友達の妹が俺にだけウザい』
-
第4回
アニメ【2025秋アニメ】人気作の新シリーズが放映開始！ 『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』
-
第3回
アニメ【2025秋アニメ】話題作、人気原作のアニメ化作品が多数！ 『SANDA』に『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
-
第2回
アニメ【2025秋アニメ】『太陽よりも眩しい星』に『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』
-
第1回
アニメ秋アニメ放送／配信開始！ 第1回は『Let's Play クエストだらけのマイライフ』に『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
- この連載の一覧へ