2025秋アニメ大特集 第13回
80作品以上紹介の秋アニメ特集も最終回！『キミと越えて恋になる』『モンスターストライク』『機械じかけのマリー』
2025年10月13日 13時00分更新
合計で80作品以上を紹介したことになる秋アニメ特集もこれが最終回。今回は『キミと越えて恋になる』『モンスターストライク デッドバースリローデッド』『機械じかけのマリー』など、計8作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第13回 紹介作品
- まっすぐな想いで 乗り越えていく
『キミと越えて恋になる』
- 世界の終りで私たちは出会った―
『モンスターストライク デッドバースリローデッド』
- 『機械じかけのマリー』
- ヘンテコ素材！ クセつよ仲間！ ウマい食材（メシ）！
『素材採取家の異世界旅行記』
- YouTube総再生回数32億超え！ 個性豊かなモンスターキッズたちの待望の新作！
『Spookiz』
- 日本のトップアニメスタジオが独自の“ビジョン”で「スター・ウォーズ」を描く一大プロジェクト
『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3
- 守るべきは、ハートの女王のルール
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」
- 地獄を舞台にした大人向け“カオス”アニメーション・シリーズ
『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2
まっすぐな想いで 乗り越えていく
『キミと越えて恋になる』
©柚樹ちひろ／集英社・キミ越え製作委員会
作品解説
20XX年、人間社会にほんの少し混じる獣人という生き物。
そんな獣人と人間が共存する町に住む高校生・万理（まり）のクラスに、獣人の特例生・繋（つなぐ）がやって来た。
初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋に惹かれていく万理。繋も万理の発する「甘いニオイ」に魅了されながら、その美しさと強さに心奪われていく。
でも、獣人が壁の向こうに隔てられているこの世界では、人間と獣人が親しくするだけで好奇の目が向けられる。ましてや恋愛なんて……
人間と獣人。種族を越えたふたりの恋の行方はどうなる？
スタッフ
原作：柚樹ちひろ『キミと越えて恋になる』（集英社「マンガMee」連載）
監督／シリーズ構成／脚本：板垣 伸
監督／キャラクターデザイン：木村博美
美術監督：三宅昌和
色彩設計：木幡美雪
撮影監督：大見有正
編集：布川遥香
音響監督：板垣 伸、納谷僚介
音響制作：スタジオマウス
音楽：Akiyoshi Yasuda
アニメーション制作：ミルパンセ
オープニングテーマ：「くすぐったい。」（歌：CHiCO with HoneyWorks）
エンディングテーマ：「きみになれたら」（歌：神山羊）
キャスト
朝霞 万理：石見舞菜香
飛高 繋：江口拓也
相田雪紘：西山宏太朗
キサラ：加隈亜衣
番組情報
TOKYO MX：10月14日より毎週火曜23:30～
関西テレビ：10月14日より毎週火曜25:19～
AT-X：10月15日より毎週水曜22:00～
BS11：10月15日より毎週水曜24:00～
アニメタイムズ、アニメ放題、U-NEXT、Lemino：10月14日より毎週火曜24:00～配信
他各配信サイト：10月17日より毎週金曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.kimikoe-anime.com/
公式X@kimikoe_news
©柚樹ちひろ／集英社・キミ越え製作委員会
