合計で80作品以上を紹介したことになる秋アニメ特集もこれが最終回。今回は『キミと越えて恋になる』『モンスターストライク デッドバースリローデッド』『機械じかけのマリー』など、計8作品を紹介。

まっすぐな想いで 乗り越えていく

『キミと越えて恋になる』

©柚樹ちひろ／集英社・キミ越え製作委員会

作品解説

20XX年、人間社会にほんの少し混じる獣人という生き物。



そんな獣人と人間が共存する町に住む高校生・万理（まり）のクラスに、獣人の特例生・繋（つなぐ）がやって来た。



初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋に惹かれていく万理。繋も万理の発する「甘いニオイ」に魅了されながら、その美しさと強さに心奪われていく。



でも、獣人が壁の向こうに隔てられているこの世界では、人間と獣人が親しくするだけで好奇の目が向けられる。ましてや恋愛なんて……



人間と獣人。種族を越えたふたりの恋の行方はどうなる？

スタッフ

原作：柚樹ちひろ『キミと越えて恋になる』（集英社「マンガMee」連載）

監督／シリーズ構成／脚本：板垣 伸

監督／キャラクターデザイン：木村博美

美術監督：三宅昌和

色彩設計：木幡美雪

撮影監督：大見有正

編集：布川遥香

音響監督：板垣 伸、納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：Akiyoshi Yasuda

アニメーション制作：ミルパンセ

オープニングテーマ：「くすぐったい。」（歌：CHiCO with HoneyWorks）

エンディングテーマ：「きみになれたら」（歌：神山羊）

キャスト

朝霞 万理：石見舞菜香

飛高 繋：江口拓也

相田雪紘：西山宏太朗

キサラ：加隈亜衣

番組情報

TOKYO MX：10月14日より毎週火曜23:30～

関西テレビ：10月14日より毎週火曜25:19～

AT-X：10月15日より毎週水曜22:00～

BS11：10月15日より毎週水曜24:00～

アニメタイムズ、アニメ放題、U-NEXT、Lemino：10月14日より毎週火曜24:00～配信

他各配信サイト：10月17日より毎週金曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.kimikoe-anime.com/

公式X@kimikoe_news

