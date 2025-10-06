このページの本文へ

2025秋アニメ大特集 第8回

【2025秋アニメ】『嘆きの亡霊は引退したい』『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』『デブとラブと過ちと！』

2025年10月06日 20時45分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　秋アニメ特集第9回は『嘆きの亡霊は引退したい』『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』『デブとラブと過ちと！』など、5作品を紹介。

2025秋アニメ特集 第8回 紹介作品

最強の勘違いコメディファンタジー
『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール

『嘆きの亡霊は引退したい』

©槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

作品解説
トレジャーハンターになろうぜ
目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ

かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。

ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。
「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」

才能があり過ぎる怪物達(=幼馴染達)で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。

跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に……。

これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

『嘆きの亡霊は引退したい』

スタッフ
原作：槻影（GCノベルズ／マイクロマガジン社刊）
キャラクター原案：チーコ
監督：たかたまさひろ
シリーズ構成：白根秀樹
キャラクターデザイン：五十内裕輔、藤崎真吾、大櫛孝明
美術監督：対馬里紗（草薙）
美術監督補佐：山根左帆（草薙）
美術設定：多田周平（草薙）、竹内柚紀（草薙）
色彩設計：古川篤史
3Dディレクター：伴 善徳
撮影監督：田中浩介
編集：宇都宮正記
音響監督：たかたまさひろ
音響制作：セイバーリンクス
音楽：佐高陵平
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：ゼロジー
第2クールオープニング主題歌：「アルゴリズム」（歌：安野希世乃）
第2クールエンディング主題歌：「夢へのヒトカケラ」」（歌：i☆Ris）

キャスト
クライ・アンドリヒ：小野賢章
ティノ・シェイド：久保田未夢
リィズ･スマート：ファイルーズあい
シトリー・スマート：小原好実
アンセム・スマート（ナレーション）：杉田智和
ルーク・サイコル：天﨑滉平
ルシア・ロジェ：古賀 葵

番組情報
TOKYO MX：10月6日より毎週月曜23:30～
ＢＳ日テレ：10月6日より毎週月曜23:30～
サンテレビ：10月6日より毎週月曜24:00～
MBS：10月7日より毎週火曜27:30～
AT-X：10月9日より毎週木曜23:30～（リピート放送：毎週月曜11:30～／毎週水曜17:30～）
ABEMA、dアニメストア：10月4日より毎週土曜23:30～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://nageki-anime.com/
公式X@nageki_official

©槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

