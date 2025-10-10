2025秋アニメ大特集 第11回
【2025秋アニメ】『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語』がTVシリーズで放送
2025年10月10日 18時50分更新
来年の新作を前に、2012年公開の「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」がTVシリーズとして再構成されて放送。そのほか『グノーシア』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など、計5作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第11回 紹介作品
- 『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』
- 疑うな、畏れるな、そして知れ
TVアニメ『グノーシア』
- 想いが現実をねじ伏せる
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
- 『ある日、お姫様になってしまった件について』
- 拳願絶命トーナメント ついに完結
『ケンガンアシュラ Season2 Part.2』
『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
作品解説
2012年に劇場公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語』を全11話のTVシリーズとして再編成。まだシリーズを観ていない方にとっては「まどか☆マギカ」の世界に触れるきっかけに、また、すでにご覧いただいている方にとっても、2026年2月公開予定の新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』に向けての振りかえりとしてお楽しみください！
スタッフ
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵 玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレー
音響監督：鶴岡陽太
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
オープニングテーマ：「コネクト」（歌：ClariS）
エンディングテーマ：「Magia」（歌：Kalafina）
キャスト
鹿目まどか：悠木 碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中 藍
キュゥべえ：加藤英美里
番組情報
MBS/TBS系全国28局ネット：10月12日より毎週日曜17:00～
TVer・MBS動画イズム：放送終了後配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.madoka-magica.com/tv/
公式X@madoka_magica
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
この連載の記事
-
第16回
アニメ【2025秋アニメまとめ】ASCIIの秋アニメ特集で80作品以上の新番組をチェックする！
-
第10回
アニメ【2025秋アニメ】『ワンダンス』『転生悪女の黒歴史』『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』
-
第9回
アニメ【2025秋アニメ】『忍者と極道』『千歳くんはラムネ瓶のなか』『笑顔のたえない職場です。』
-
第8回
アニメ【2025秋アニメ】『嘆きの亡霊は引退したい』『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』『デブとラブと過ちと！』
-
第7回
アニメ【2025秋アニメ】『3年Z組銀八先生』『野原ひろし 昼メシの流儀』『キャッツ❤アイ』
-
第6回
アニメ【2025秋アニメ】『ワンパンマン』『ウマ娘 シンデレラグレイ』『青のオーケストラ』の新シリーズ開始
-
第5回
アニメ【2025秋アニメ】『SPY×FAMILY』や『不滅のあなたへ』の新シーズンに『友達の妹が俺にだけウザい』
-
第4回
アニメ【2025秋アニメ】人気作の新シリーズが放映開始！ 『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』
-
第3回
アニメ【2025秋アニメ】話題作、人気原作のアニメ化作品が多数！ 『SANDA』に『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
-
第2回
アニメ【2025秋アニメ】『太陽よりも眩しい星』に『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』
- この連載の一覧へ