来年の新作を前に、2012年公開の「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」がTVシリーズとして再構成されて放送。そのほか『グノーシア』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など、計5作品を紹介。

『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

作品解説

2012年に劇場公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語』を全11話のTVシリーズとして再編成。まだシリーズを観ていない方にとっては「まどか☆マギカ」の世界に触れるきっかけに、また、すでにご覧いただいている方にとっても、2026年2月公開予定の新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』に向けての振りかえりとしてお楽しみください！

スタッフ

原作：Magica Quartet

総監督：新房昭之

脚本：虚淵 玄（ニトロプラス）

キャラクター原案：蒼樹うめ

監督：宮本幸裕

キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎

異空間設計：劇団イヌカレー

音響監督：鶴岡陽太

音楽：梶浦由記

アニメーション制作：シャフト

オープニングテーマ：「コネクト」（歌：ClariS）

エンディングテーマ：「Magia」（歌：Kalafina）

キャスト

鹿目まどか：悠木 碧

暁美ほむら：斎藤千和

巴 マミ：水橋かおり

美樹さやか：喜多村英梨

佐倉杏子：野中 藍

キュゥべえ：加藤英美里

番組情報

MBS/TBS系全国28局ネット：10月12日より毎週日曜17:00～

TVer・MBS動画イズム：放送終了後配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.madoka-magica.com/tv/

公式X@madoka_magica

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project