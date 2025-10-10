このページの本文へ

2025秋アニメ大特集 第11回

【2025秋アニメ】『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語』がTVシリーズで放送

2025年10月10日 18時50分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　来年の新作を前に、2012年公開の「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」がTVシリーズとして再構成されて放送。そのほか『グノーシア』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など、計5作品を紹介。

2025秋アニメ特集 第11回 紹介作品

『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

作品解説
2012年に劇場公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語』を全11話のTVシリーズとして再編成。まだシリーズを観ていない方にとっては「まどか☆マギカ」の世界に触れるきっかけに、また、すでにご覧いただいている方にとっても、2026年2月公開予定の新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』に向けての振りかえりとしてお楽しみください！

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語

スタッフ
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵 玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレー
音響監督：鶴岡陽太
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
オープニングテーマ：「コネクト」（歌：ClariS）
エンディングテーマ：「Magia」（歌：Kalafina）

キャスト
鹿目まどか：悠木 碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中 藍
キュゥべえ：加藤英美里

番組情報
MBS/TBS系全国28局ネット：10月12日より毎週日曜17:00～
TVer・MBS動画イズム：放送終了後配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.madoka-magica.com/tv/
公式X@madoka_magica

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

