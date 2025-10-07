このページの本文へ

2025秋アニメ大特集 第9回

【2025秋アニメ】『忍者と極道』『千歳くんはラムネ瓶のなか』『笑顔のたえない職場です。』

2025年10月07日 19時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　秋アニメ特集第9回は、『忍者と極道』『千歳くんはラムネ瓶のなか』『笑顔のたえない職場です。』『矢野くんの普通の日々』『SEALOOK （シールック）』の5作品を紹介。

2025秋アニメ特集 第9回 紹介作品

決めようか…忍者（にんじゃ）と極道（ごくどう）、何方（どちら）が生存（いき）るか死滅（くたば）るか!!!
『忍者と極道』

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

作品解説
陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者（にんじゃ）”。
孤立した者の居場所となり悪事（わるさ）を重ねる、“極道（ごくどう）”。

江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者と極道の因縁（カルマ）が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。

トラウマにより笑顔を失った忍者・多仲忍者（たなか しのは）と、表向きはエリート会社員ながら裏社会（ウラ）を取り仕切る極道・輝村極道（きむら きわみ）。

女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。
忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命（さだめ）”が交錯する。

決めようか、忍者と極道、何方（どちら）が生存（いき）るか死滅（くたば）るか!!!

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

スタッフ
原作：近藤信輔（講談社「コミックDAYS」連載）
監督：渡部穏寛
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：松竹徳幸
美術監督：荒井和浩
色彩設計：門脇由佳
CGディレクター：大嶋慎介
撮影監督：越山麻彦
編集：松原理恵
音響監督：明田川 仁
音楽：Keita Takahashi、渡邉峻冶
プロデュース：グッドスマイルフィルム
アニメーション制作：スタジオディーン
オープニングテーマ：「Sweet Disaster」（歌：MIYAVI）
エンディングテーマ：「Until You Die Out」（歌：Fear, and Loathing in Las Vegas）

キャスト
多仲忍者：小林千晃
輝村極道：小西克幸
ガムテ：上坂すみれ

神賽惨蔵：森川智之・小野賢章・東内マリ子・三瓶雄樹・町山芹菜・ボルケーノ太田・金元寿子
璃刃壊左：大塚芳忠
祭下陽日：内田雄馬
病田 色：花澤香菜
覇世川左虎：古川 慎
邪樹右龍：安元洋貴
雄鷹斗女：井口裕香
 
夢澤恒星：間宮康弘
殺島飛露鬼：子安武人
繰田孔富：杉田智和
砕涛華虎：楠 大典
蟲原真夜：能登麻美子

番組情報
日本テレビ：10月7日より毎週火曜25:59～（初回は26:05～）
ＢＳ日テレ：10月8日より毎週水曜24:00～
Prime Video：10月7日より毎週火曜26:30～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.ningoku-anime.com/
公式X@ningoku_anime

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

