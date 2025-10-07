秋アニメ特集第9回は、『忍者と極道』『千歳くんはラムネ瓶のなか』『笑顔のたえない職場です。』『矢野くんの普通の日々』『SEALOOK （シールック）』の5作品を紹介。

決めようか…忍者（にんじゃ）と極道（ごくどう）、何方（どちら）が生存（いき）るか死滅（くたば）るか!!!

『忍者と極道』

©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

作品解説

陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者（にんじゃ）”。

孤立した者の居場所となり悪事（わるさ）を重ねる、“極道（ごくどう）”。



江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者と極道の因縁（カルマ）が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。



トラウマにより笑顔を失った忍者・多仲忍者（たなか しのは）と、表向きはエリート会社員ながら裏社会（ウラ）を取り仕切る極道・輝村極道（きむら きわみ）。



女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。

忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命（さだめ）”が交錯する。



決めようか、忍者と極道、何方（どちら）が生存（いき）るか死滅（くたば）るか!!!

スタッフ

原作：近藤信輔（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：松竹徳幸

美術監督：荒井和浩

色彩設計：門脇由佳

CGディレクター：大嶋慎介

撮影監督：越山麻彦

編集：松原理恵

音響監督：明田川 仁

音楽：Keita Takahashi、渡邉峻冶

プロデュース：グッドスマイルフィルム

アニメーション制作：スタジオディーン

オープニングテーマ：「Sweet Disaster」（歌：MIYAVI）

エンディングテーマ：「Until You Die Out」（歌：Fear, and Loathing in Las Vegas）

キャスト

多仲忍者：小林千晃

輝村極道：小西克幸

ガムテ：上坂すみれ



神賽惨蔵：森川智之・小野賢章・東内マリ子・三瓶雄樹・町山芹菜・ボルケーノ太田・金元寿子

璃刃壊左：大塚芳忠

祭下陽日：内田雄馬

病田 色：花澤香菜

覇世川左虎：古川 慎

邪樹右龍：安元洋貴

雄鷹斗女：井口裕香



夢澤恒星：間宮康弘

殺島飛露鬼：子安武人

繰田孔富：杉田智和

砕涛華虎：楠 大典

蟲原真夜：能登麻美子

番組情報

日本テレビ：10月7日より毎週火曜25:59～（初回は26:05～）

ＢＳ日テレ：10月8日より毎週水曜24:00～

Prime Video：10月7日より毎週火曜26:30～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.ningoku-anime.com/

公式X@ningoku_anime

