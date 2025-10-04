続々、新番組が放送開始される秋アニメ。今回も話題作多数。『SPY×FAMILY』や『不滅のあなたへ』の新シーズンに『友達の妹が俺にだけウザい』など、計6作品を紹介。

色とりどりに描かれる秘密だらけの世界

TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

作品解説

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――



世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国（オスタニア）と西国（ウェスタリス）は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。



西国情報局対東課〈WISE（ワイズ）〉所属である凄腕スパイの〈黄昏（たそがれ）〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。



その名も、オペレーション〈梟（ストリクス）〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。



〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀（草薙）、杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

オープニング主題歌：「灯を護る」（歌：スピッツ）

エンディング主題歌：「Actor」（歌：幾田りら）

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種﨑敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

ボンド・フォージャー：松田健一郎

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

ユーリ・ブライア：小野賢章

ダミアン・デズモンド：藤原夏海

ベッキー・ブラックベル：加藤英美里

フィオナ・フロスト：佐倉綾音

番組情報

テレビ東京：10月4日より毎週土曜23:00～

テレビ大阪：10月4日より毎週土曜23:00～

テレビ愛知：10月4日より毎週土曜23:00～

テレビせとうち：10月4日より毎週土曜23:00～

テレビ北海道：10月4日より毎週土曜23:00～

TVQ九州放送：10月4日より毎週土曜23:00～

ＢＳテレ東：10月5日より毎週日曜24:30～

AT-X：10月7日より毎週火曜22:30～

熊本県民テレビ：10月16日より毎週木曜24:59～

テレビ和歌山：10月17日より毎週金曜17:26～

南海放送：10月18日より毎週土曜24:55～

長崎放送：10月18日より毎週土曜24:58～

山陰放送：10月18日より毎週土曜26:15～

テレビ静岡：10月19日より毎週日曜5:25～

さくらんぼテレビジョン：10月19日より毎週日曜9:30～

中国放送：10月21日より毎週火曜25:25～

テレビユー福島：10月23日より毎週木曜24:59～

石川テレビ：10月25日より毎週土曜16:00～

アニマックス：10月25日より毎週土曜21:00～

IBC岩手放送：10月31日より毎週金曜25:53～

三重テレビ放送：11月8日より毎週日曜10:30～

各配信サイト：10月4日より毎週土曜23:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL https://spy-family.net/

公式X @spyfamily_anime

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会