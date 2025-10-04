2025秋アニメ大特集 第5回
【2025秋アニメ】『SPY×FAMILY』や『不滅のあなたへ』の新シーズンに『友達の妹が俺にだけウザい』
2025年10月04日 20時10分更新
続々、新番組が放送開始される秋アニメ。今回も話題作多数。『SPY×FAMILY』や『不滅のあなたへ』の新シーズンに『友達の妹が俺にだけウザい』など、計6作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第5回 紹介作品
- 色とりどりに描かれる秘密だらけの世界
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3
- ウザかわ女子が（頼んでないのに）寄ってくる！ 悶絶必至のいちゃウザ青春ラブコメ、開幕☆
『友達の妹が俺にだけウザい』
- 『不滅のあなたへ Season3』
- 指輪の絆が世界を照らす。
『結婚指輪物語Ⅱ』
- 世界も滅んだし、セローで旅に出よう。
『終末ツーリング』
- ぜったいにみんなで、サバイバルしてみせる！
『科学×冒険サバイバル！』第2シリーズ
色とりどりに描かれる秘密だらけの世界
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3
©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
作品解説
人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――
世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。
東国（オスタニア）と西国（ウェスタリス）は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。
西国情報局対東課〈WISE（ワイズ）〉所属である凄腕スパイの〈黄昏（たそがれ）〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。
その名も、オペレーション〈梟（ストリクス）〉。
内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。
〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。
だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！
3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。
ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。
スタッフ
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：今井友紀子
シリーズ構成：山崎莉乃
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原 恭子
美術設定：竹内柚紀（草薙）、杉本智美（Unstable）
美術監督：臼井みなみ
CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）
撮影監督：佐久間悠也
副撮影監督：伊藤幸子
編集：小口理菜（IMAGICA）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
オープニング主題歌：「灯を護る」（歌：スピッツ）
エンディング主題歌：「Actor」（歌：幾田りら）
キャスト
ロイド・フォージャー：江口拓也
アーニャ・フォージャー：種﨑敦美
ヨル・フォージャー：早見沙織
ボンド・フォージャー：松田健一郎
フランキー・フランクリン：吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘
ユーリ・ブライア：小野賢章
ダミアン・デズモンド：藤原夏海
ベッキー・ブラックベル：加藤英美里
フィオナ・フロスト：佐倉綾音
番組情報
テレビ東京：10月4日より毎週土曜23:00～
テレビ大阪：10月4日より毎週土曜23:00～
テレビ愛知：10月4日より毎週土曜23:00～
テレビせとうち：10月4日より毎週土曜23:00～
テレビ北海道：10月4日より毎週土曜23:00～
TVQ九州放送：10月4日より毎週土曜23:00～
ＢＳテレ東：10月5日より毎週日曜24:30～
AT-X：10月7日より毎週火曜22:30～
熊本県民テレビ：10月16日より毎週木曜24:59～
テレビ和歌山：10月17日より毎週金曜17:26～
南海放送：10月18日より毎週土曜24:55～
長崎放送：10月18日より毎週土曜24:58～
山陰放送：10月18日より毎週土曜26:15～
テレビ静岡：10月19日より毎週日曜5:25～
さくらんぼテレビジョン：10月19日より毎週日曜9:30～
中国放送：10月21日より毎週火曜25:25～
テレビユー福島：10月23日より毎週木曜24:59～
石川テレビ：10月25日より毎週土曜16:00～
アニマックス：10月25日より毎週土曜21:00～
IBC岩手放送：10月31日より毎週金曜25:53～
三重テレビ放送：11月8日より毎週日曜10:30～
各配信サイト：10月4日より毎週土曜23:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL https://spy-family.net/
公式X @spyfamily_anime
©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
この連載の記事
-
第16回
アニメ【2025秋アニメまとめ】ASCIIの秋アニメ特集で80作品以上の新番組をチェックする！
-
第4回
アニメ【2025秋アニメ】人気作の新シリーズが放映開始！ 『キングダム』『らんま1/2』『僕のヒーローアカデミア』
-
第3回
アニメ【2025秋アニメ】話題作、人気原作のアニメ化作品が多数！ 『SANDA』に『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
-
第2回
アニメ【2025秋アニメ】『太陽よりも眩しい星』に『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』
-
第1回
アニメ秋アニメ放送／配信開始！ 第1回は『Let's Play クエストだらけのマイライフ』に『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
- この連載の一覧へ