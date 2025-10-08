Amazonセール情報大紹介！ 第152回
【23％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万3,000円！／プライム感謝祭じゃないが激安！
2025年10月08日 09時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonタイムセールでソニー ワイヤレスイヤホン「INZONE Buds:WF-G700N」が特価で登場
Amazonタイムセールにて、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「INZONE Buds:WF-G700N」が販売中です。今なら23%オフの2万3,000円で購入できます。Amazonでは10月7日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭セール」を実施中ですが、本製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能です！
本製品にはソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現し、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
ソニー ワイヤレスイヤホン「INZONE Buds:WF-G700N」の注目ポイント
① 立体音響と2つの個人最適化
「音場の個人最適化」により音場を、さらに「サウンドトーンの個人最適化」により音質を一人一人に最適化。2つの個人最適化を組み合わせることで、ゲームフィールド内の敵の位置や、どこから攻撃されているのか、またどのようなフィールドにいるのかの空間感を音によってより把握しやすくなります。
② 1日中プレイできるロングバッテリー
新開発の低消費電力プロセッサーを搭載しており、イヤホン本体のみで12時間、付属のケースで充電すると合計約24時間の使用が可能です。
③ ノイズキャンセリング機能
ソニーの「1000X シリーズ」で定評のあるノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能を搭載。屋内ノイズを低減することでFPSゲームにおけるわずかな音のキャッチやゲームへの没入をサポート。
