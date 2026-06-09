なんか後ろだけ長い。リュック通勤向けWpc.の折りたたみ傘が3,000円台

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【Amazonで割引中】Wpc.折りたたみ傘「BACK PROTECT FOLDING」をチェック！

Wpc.の折りたたみ傘「BACK PROTECT FOLDING」がAmazonで割引対象。参考価格4,620円のところ、26％オフの3,419円で販売中。

雨の日って、傘を差していてもリュックはなぜか濡れがち。ノートPCや書類を入れていると余計に気になる。そんなバックパックユーザー向けに作られたのが、今回のWpc.「BACK PROTECT FOLDING」だ。

①後方へ伸びる特殊構造

傘を開くと骨の一部が後方へ伸びる特殊構造を採用。折りたたみ時のコンパクトさはそのままに、背負ったバックパックまで覆える形状とした。商品名どおり、荷物を背負う人向けに設計されたモデルだ。

②傘袋収納ポケットを装備

収納袋はファスナー付きで出し入れしやすく、傘の内側には傘袋を収納できるポケットも用意。使用中に傘袋を収納しておけるため、持ち歩き時にも配慮されている。

③晴雨兼用と継続はっ水

生地には継続はっ水加工を採用。一般的な傘よりはっ水効果が長く続く。また、雨傘を主用途としながら紫外線防止効果も備え、紫外線遮蔽率は淡色約80％、濃色約90％となっている。