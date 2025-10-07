Amazonセール情報大紹介！ 第135回
【2TBが月額929円！】3年版Dropboxが22%引きの大特価／プライム感謝祭セール
2025年10月07日 07時00分更新
【プライム感謝祭セール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！
6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版「Dropbox Plus 3年版」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。
ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴
「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。
商品仕様
・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら
・CPU：OSの推奨環境に準ずる
・memory：2GB以上
・HDD：1GB以上
インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認
まとめ：チャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、22%OFFの3万3,440円で購入可能です。
日本のヘビーユーザーのために企画した特別版ですが、これを機に導入したい方にもおすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日の期間で開催中。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
