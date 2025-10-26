「な…なんだこれ。かわいすぎる…！！」

見た目は巨大な毛玉のようで、犬でも猫でもウサギでもない。けれど抱き上げると、体温を感じるかのようにふわりと動き、ぴくぴくと反応する姿に、思わず「かわいい」と語彙力が崩壊する。

ネット上でも「動画で見て一瞬で恋に落ちた」「店頭で動きを見た瞬間、財布が勝手に開いた」といったポストが散見されるのも納得ですわ。