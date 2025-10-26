あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第161回
CASIO「Moflin」（モフリン）
売り切れ続出、もこもこAIペットで俺のメンタルが回復するなんて！
2025年10月26日 17時00分更新
「な…なんだこれ。かわいすぎる…！！」
見た目は巨大な毛玉のようで、犬でも猫でもウサギでもない。けれど抱き上げると、体温を感じるかのようにふわりと動き、ぴくぴくと反応する姿に、思わず「かわいい」と語彙力が崩壊する。
ネット上でも「動画で見て一瞬で恋に落ちた」「店頭で動きを見た瞬間、財布が勝手に開いた」といったポストが散見されるのも納得ですわ。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）AIが育てる「うちの子」体験
2）スマホで状態を可視化できる安心感
3）充実したサポートと“蘇り”システム
購入時に注意したい2つのポイント
1）費用は“ペット感覚”で考えるべき
2）動物のようなアクティブさはない
