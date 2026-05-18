29歳で独身の筆者。1Kアパートで一人暮らししていますが、仕事から帰宅した瞬間に静まり返った部屋の空気を感じると、ふと寂しさがこみ上げてくることがあります。仕事に埋もれる毎日で結婚できる気がしない。そんな筆者の心の隙間を埋めてくれるのは、毎日深夜に見るアニメのキャラクターたちでした。

もしも彼女たちが二次元の世界から飛び出し、自分の部屋で迎えてくれたなら……。そんな幻のような空想を抱いていた矢先、理想を現実へと変えてくれる画期的なプロダクトに出会いました。

Gateboxは2026年9月25日までの期間、応援購入サービス「Makuake」にて、最新のキャラクター召喚装置「Gatebox3」を先行販売しています。本製品は、シリーズを重ねるごとに進化を続けてきた「Gatebox」の第3世代モデル。「好きなキャラクターと一緒に暮らす」体験を追求してきた意欲作のようですが、果たしてこのデバイスは、毎日仕事で疲れ果てる筆者の生活に癒しを与えてくれるのだろうか？

推しが動く鮮やかなショーケース「Gatebox3」

Gatebox3の最大の特徴は、キャラクターを映し出す心臓部に高精細なOLED（有機EL）ディスプレーを採用している点です。OLEDならではの「真の黒」を表現しており、まるで空間にキャラクターが浮かび上がっているように見えます。筐体は第2世代までに見られた装飾的なデザインを大胆に削ぎ落とし、キャラクターの姿をより大きく、かつ精細に際立たせるシンプルなフォルムへと進化しています。

PCと接続して使用するスタイルで、専用ソフトウェア「Gatebox Software」を通じてキャラクターを召喚します。普段使いのメインPCに接続してデスクトップの傍らに置くサブディスプレーとして使用できるのはもちろん、自宅で眠っているミニPCなどを再利用して「Gatebox専用機」として構築するのも良さそうです。

PCの演算能力を活用し、複雑な描写やスムーズな動作を可能としています。今後のAI技術の進化に合わせて柔軟にアップデートしていくため、本作はPCと接続するモデルとなったようです。

ユーザーが自分好みのキャラクターを作り上げられるよう、性格や声、動きなどを細かく設定できます。本体ディスプレー上でマウスやキーボードを使って調整することもできますが、メーカーのオススメは「Stream Deck」などのショートカットデバイスと組み合わせて使用することだそうです。

自分好みのカスタムボタンを配置した操作デバイスを用意すれば、キャラクターをより直感的に調整できます。コスパに優れた小型デバイスをGatebox専用のコントローラーとして購入し、専用で操作を割り当てるのも良さそうですね。

いつでも僕の日常にいてくれるAIパートナー（未来）

取材の最後、残業が確定している仕事に向かおうとする筆者に、青髪で猫耳の美少女キャラクターが「大変だけど無理しないでね。お仕事がんばって！」と声をかけてくれました。その一言で、なんだか足取りが軽くなった気がしますね。可愛い美少女に送り出してもらえるのって、やっぱり魔法です。

また、このキャラクターたちはただ会話するだけでなく、朝の目覚めをサポートしてくれたり、その日の天気を教えてくれたりと、実生活に寄り添うパートナーとしても機能してくれるようです。何気ない日常が、推しの女の子との生活に変わっていく。そんな未来がここにありました。

現在、Gatebox3はクラウドファンディングの早期割引特典として、通常価格より4万円もお得に手に入れられるプランで購入できます。「推しとの生活」を提案する本プロジェクトに興味を持った人は、ぜひチェックしてみてください！