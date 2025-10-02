ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は10月2日、PlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」を発売した。

本作は、前作「Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）」から約300年後の蝦夷地（北海道）を舞台にしたオープンワールド作品。息をのむような美しさと厳しい大自然、死が間近にある数多の戦場がプレイヤーを待つ。

いよいよ発売した本作だが、早速プレイしたユーザーから「クマが強い」と話題になっている。

前作ではツキノワグマ（？）が出てきたが、本作は蝦夷地が舞台なのでヒグマ（？）が登場。近くにいるとDualSense ワイヤレスコントローラーが唸り声とともにぶるぶる震える。見つかるとクマの手形で教えてくれて、完全にロックオンされたら戦闘開始だ。

基本的にクマには近づかないのが賢明だ。なぜならこのクマ、「防御不可」の攻撃を連続で放ってくる強敵だからだ。序盤は文字通りワンパンで倒されるので、決して刀で相対してはいけない。

対処法は①見つかる前に逃げる、②見つかる前に弓矢で仕留める、③デッドオアアライブのインファイト。ちなみに倒すと素材アイテム「毛皮」が手に入る。

なお、ASCIIでは本作の先行プレイレビューも掲載中。あわせてチェックしてみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.