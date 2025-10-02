ゲーム  >  ソニー「ゴースト・オブ・ヨウテイ」発売　クマが強すぎると話題に

ソニー「ゴースト・オブ・ヨウテイ」発売　クマが強すぎると話題に

2025年10月02日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

立ち上がるとすごく大きい……！

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は10月2日、PlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」を発売した。

　本作は、前作「Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）」から約300年後の蝦夷地（北海道）を舞台にしたオープンワールド作品。息をのむような美しさ厳しい大自然、死が間近にある数多の戦場がプレイヤーを待つ。

　いよいよ発売した本作だが、早速プレイしたユーザーから「クマが強い」と話題になっている。

　前作ではツキノワグマ（？）が出てきたが、本作は蝦夷地が舞台なのでヒグマ（？）が登場。近くにいるとDualSense ワイヤレスコントローラーが唸り声とともにぶるぶる震える。見つかるとクマの手形で教えてくれて、完全にロックオンされたら戦闘開始だ。

主に林や森のなかで出会うことが多い。ときにはドッキリするような配置も……

　基本的にクマには近づかないのが賢明だ。なぜならこのクマ、「防御不可」の攻撃を連続で放ってくる強敵だからだ。序盤は文字通りワンパンで倒されるので、決して刀で相対してはいけない。

赤い光は「防御不可」攻撃の予兆。避けるしかない

腕の振りおろし（左右）も痛いし、噛みつきの拘束攻撃も痛い

気力も体力も尽きて死亡。筆者も最初のゲームオーバーはクマに捧げた

　対処法は①見つかる前に逃げる、②見つかる前に弓矢で仕留める、③デッドオアアライブのインファイト。ちなみに倒すと素材アイテム「毛皮」が手に入る。

普通は弓矢で仕留めるのがベター。威力の高い長弓でヘッドショットを決めれば、1発で倒せることも

ふっさふさの毛並みはさすがのクオリティだ

　なお、ASCIIでは本作の先行プレイレビューも掲載中。あわせてチェックしてみてほしい。

●『Ghost of Yōtei』途切れない寄り道に無我夢中　何でもアリな戦闘はめちゃ楽しい
https://ascii.jp/elem/000/004/321/4321297/

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Sucker Punch
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2025年10月2日）
価格：
　スタンダードエディション：8980円
　Digital Deluxe Edition：9980円
CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

■関連サイト

