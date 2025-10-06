ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が10月2日に発売したPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」。発売から4日経ち、蝦夷地の美しさや戦闘の面白さなどで称賛を集めている。

そのなかで、ユーザー間で話題になっている一部のバグを紹介したい。

●銭が消える鬼ハードモード

銭弾きは、卓上に散らばった銭をデコピンで飛ばし、ほかの銭にぶつけていくミニゲーム。DualSense ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーを使った、絶妙な力加減が求められるのが特徴だ。

その銭が消失し、「見えないけれどそこにある」状態で銭を弾かねばならないバグが発生中。見えていても力加減をミスって届かなかったり、強く弾きすぎてほかの銭に当たってしまったりするのに、見えないのはさすがに難しすぎる……！

●呼んだ馬が颯爽と脇を走り抜ける おーい

移動キー左を入力すると、いつでも呼び出せる馬。広大な蝦夷地を旅するにあたり、移動力としても心の支えとしても、非常に頼りになる存在だ。

しかしこの馬、普通はプレイヤーのすぐ隣に来て乗りやすいよう並走してくれるのだが、一部で明後日の方向に駆け抜けて馬が止まらないバグが発生している模様。2本の足だけでゆっくり旅するのもオツなものだが……。

●人が消える？ もしかしてユウレイ

フィールドにはランダムで歩いているNPCが登場する。アイヌの商人だったり、賞金稼ぎの浪人だったり、主人公を捕らえようとする敵の兵士など。

そんなNPCに近づくと、ふっと一瞬で消えてしまうバグもいくつか報告されていた。なにそれ怖い……。しかしオープンワールド作品を遊ぶゲーマーにとっては見慣れた挙動でもある模様。

特に銭弾きの銭が見えなくなる現象は筆者も先行レビューで遭遇したのだが、問い合わせたところ「これは仕様ではなくバグであり、パッチで直る予定」だとメーカーから回答をいただいていた。現在もまだ発生しており、報告数も多いので、早めに修正パッチがあたることを願っている。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.