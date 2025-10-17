ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月17日、PlayStation 5 本体（デジタル・エディション）をお買い得な価格で提供する「オータムセール」を開催。Amazon.co.jpやヨドバシ.com、ビックカメラ.comなど多数のPlayStaiton取扱店にて購入できる。期間は10月23日までとなっているが、数量限定でなくなり次第終了とのこと。

Amazon.co.jpでは、PlayStation 5 デジタル・エディションが1万円引きの6万2980円となっている。

発売して話題を呼んでいる「SILENT HILL f（サイレントヒルf）」や「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」などが遊べるPS5。10月21日には「NINJA GAIDEN 4」、10月30日には「ドラゴンクエストI&II」なども発売を控えている。それらを楽しむために、購入を検討してみては。