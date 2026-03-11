ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は3月11日、発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」について、オンライン協力型マルチプレイモード「Legends（冥人奇譚）」が遊べる無料DLCを配信開始した。

※オンラインプレイにはPlayStation Plusへの加入が必要

「Legends（冥人奇譚）」は、最大4人のフレンドとチームを組み、妖怪のごとく巨大化した羊蹄六人衆に挑むお話が展開。次々と押し寄せる敵襲を防ぐ防衛型ミッション“九死”、12ものストーリーミッション“奇譚”、そしてボスの城に乗り込む“攻城”が楽しめる。

本編とは異なり、プレイヤーは侍、弓取、用心棒、忍という４種の役目（クラス）から選択してプレイするのが特徴。それぞれアクションや使用武器が異なるので、得意なものを選ぼう。“手柄”という報酬が各クラスに用意されているので、慣れてきたらまんべんなく遊ぶといいだろう。

ユーザーからは「今日からか！」「前作DLCより楽しい気がする」「この理不尽を乗り越えられるのか」「求）一緒に遊んでくれる友人」「鬼がクソ強くてワロタｗ」など、楽しんでいる声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.