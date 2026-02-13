ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2月13日、発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」について、オンライン協力型マルチプレイモード「Legends」（原題）が遊べる無料DLCを3月11日に配信すると発表した。

※オンラインプレイにはPlayStation Plusへの加入が必要

「Legends」には3つのミッションタイプがある。1つ目のサバイバルミッション「九死」では、最大4人のマルチプレイヤーで協力し、次々と押し寄せる敵襲を防ぐ「防衛型」の遊びが楽しめる。

2つ目の「奇譚」では、他のプレイヤーとタッグを組み、12のストーリーミッションに挑戦できる。ミッションは3つで1セットとなっており、各セットをクリアすると3つ目の「攻城」が解放。最大4人で人ならざる姿と化した巨大な羊蹄六人衆とのボス戦に挑むことに。

ただし、羊蹄六人衆の“龍”と“斎藤”については4月に配信するレイドミッションにて登場予定。レイドはプレイヤーたちの腕前を試す究極のミッションになるという。

本DLCでは「侍、弓取、用心棒、忍」という4種の役目（クラス）から選択してプレイ。役目はそれぞれ得意とする武器や戦術が異なるほか、プレイを通してさまざまな条件を満たすことで専用の外見変更アイテムを獲得できる。

ロビーでは戦闘の練習をしたり、フレンドとミニゲーム「銭弾き」「稽古台」などで息抜きができる。フォトモードにも対応しているので、お気に入りの一枚を撮影しよう。

まだ本編を遊んでいない人は、下記のレビューを購入の参考にしてもらえれば幸いだ。無料DLCの配信は、3月11日予定となる。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.