2025年08月28日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月27日、「PlayStation 5 “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション」および周辺機器の予約受付を、9月4日以降に順次開始すると告知した

　これは、10月2日に発売するPS5用ソフト「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」仕様のPS5のこと。伝統工芸「金継ぎ」をテーマにしており、美しい金色の線で北海道の羊蹄山（ようていざん）や、物語の主人公「篤」を描いている。

　以下の製品は、全国のPlayStation取扱店およびECサイトにて、数量限定で購入可能だ。

PlayStation 5 “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション
希望小売価格 8万6980円

PlayStation 5用カバー “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション
希望小売価格 8980円

PlayStation 5 Pro用カバー “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション
希望小売価格 8980円

DualSense ワイヤレスコントローラー “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション
希望小売価格 1万2480円

DualSense ワイヤレスコントローラー “Ghost of Yōtei” ブラック リミテッドエディション
希望小売価格 1万2480円

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Sucker Punch
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年10月2日予定
価格：
　スタンダードエディション：8980円
　Digital Deluxe Edition：9980円
CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

