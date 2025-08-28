「ゴースト・オブ・ヨウテイ」仕様のPS5「ゴールド リミテッドエディション」が9月4日より受付開始
2025年08月28日 18時00分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月27日、「PlayStation 5 “Ghost of Yōtei” ゴールド リミテッドエディション」および周辺機器の予約受付を、9月4日以降に順次開始すると告知した。
これは、10月2日に発売するPS5用ソフト「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」仕様のPS5のこと。伝統工芸「金継ぎ」をテーマにしており、美しい金色の線で北海道の羊蹄山（ようていざん）や、物語の主人公「篤」を描いている。
以下の製品は、全国のPlayStation取扱店およびECサイトにて、数量限定で購入可能だ。
【ゲーム情報】
タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Sucker Punch
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年10月2日予定
価格：
スタンダードエディション：8980円
Digital Deluxe Edition：9980円
CERO：Z（18歳以上対象）
©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
