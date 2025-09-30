コロプラは9月30日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、『フェスバ+転生したらスライムだった件』イベントを開始。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

本イベントではTVアニメ「転生したらスライムだった件」より、新たなヒーローとしてリムル＝テンペスト（CV：岡咲美保さん）が参戦。リムルはガチャでバトルウェアを解放すると自由に操作できるようになる。また、リムルのヒーローエピソードは期間限定で誰でも楽しむことが可能だ。

イベント紹介PV

https://www.youtube.com/watch?v=p4S2CelT5ao

「転生したらスライムだった件ガチャ」

リムル（CV：岡咲美保さん）の2種類のバトルウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場。また、1日1回無料でまわせるほか、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

＜新ヒーロー紹介＞

リムル＝テンペスト（CV：岡咲美保さん）＜近距離アタッカー＞

【★5リムルの魔王服】

「八星魔王（オクタグラム）スタイル」効果：ACTスキルの1段目ヒット時、拘束状態を一定時間付与し、さらに一定時間通常攻撃の威力をアップ

【★5キングス・ガーブ】

「エリジウムの魔王スタイル」効果：変化前のULTスキル発動で一定時間、移動速度がアップさらに変化後のULTスキル発動で一定時間、通常攻撃のULTクールタイム短縮効果アップ

＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞

●ACTスキル：無影斬

前方範囲の敵単体を刀で2回斬りつけ、敵の基礎攻撃力と基礎カット率が一定時間低下するデバフを付与し、付与したデバフ量と同等の値のバフを自身に一定時間付与する。

●ULTスキル：暴食之王（ベルゼビュート）

ヒットした敵ヒーロータイプに応じてULTが変化する。変化後のULTを使用すると変化前のULTに戻る。変化前のULTが敵ヒーローにヒットしなかった場合、クールタイムの一部が短縮される。

「暴食之王（ベルゼビュート）」ヒット対象別スキル効果

アタッカー：一定時間飛行状態になり「神之怒（メギド）」によって周囲の地上へ多段範囲攻撃を行う。

ランナー：一定時間自身の移動速度をアップし、周囲の敵に一定時間の毒とスロウを付与する自動攻撃を行うようになる。ただし発動中は一部のアクションが使用出来なくなる。

ガーディアン：周囲の敵を吹き飛ばす攻撃を行い、一定時間自身と周囲の味方を守るバリアを設置する。バリアは時間経過または一定ダメージを受けるまで範囲内の味方への攻撃を防ぐ。

キャスター：周囲の味方のHPを即時回復し、一定時間HPを徐々に回復し続ける。

＜ウェポンチップ紹介＞

タイプ：アタッカー【★4エリジウムの王さま】

効果：ACT使用時一定時間、攻撃力アップ

イベントパス、イベントミッション概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能。リムルとミリムの描き下ろしイラストを使用したウェポンチップ【★4ふたりは魔王！】や、共通アクセサリー【★3スライムキャップ】が報酬として登場する。

また、リムルのぬいぐるみを抱きしめる限定エモート「リムルのぬいぐるみ」が獲得できるイベントミッションも登場。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

タイプ：アタッカー【★4ふたりは魔王！】

効果：自身の被ダメージがアップし、通常攻撃のULTクールタイム短縮効果アップ

リムル参戦記念キャンペーン開催中！

リムル参戦を記念して、Amazonギフトが当たるキャンペーンを実施中。『フェスバ+』公式Xをフォローして、ハッシュタグ「#フェスバにリムル参戦」とポストをした人の中から抽選で5名にAmazonギフト5000円分をプレゼント。開催期間は、2025年10月6日23時59分まで。

「ハーベストフェスティバトル」開催中！

リムル参戦を記念して、期間中に『フェスバ+』ゲーム内で死亡（戦闘不能になった）した全ヒーローの回数に応じてプレゼントが手に入る「ハーベストフェスティバトル」ミッションを実施中。各ミッション達成に必要な条件がゲーム内で達成される毎に、『フェスバ+』公式Xにて最新情報を伝えるとのことなので、ぜひフォローして待とう。開催期間は、2025年10月13日15時59分まで。

※プレゼントは後日の配布となります。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）