コロプラは9月16日より、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、1周年イベント第2弾「新祭戦 ーNew Festibattleー」を開催中。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

1周年記念イベント第2弾では、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』のシャルロット（CV：内田真礼さん）、赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、ノア（CV：水瀬いのりさん）と『モンスターストライク』のマサムネ（CV：悠木碧さん）、さらにマリオン（CV：石橋桃さん）のイラストを使用した5種類の「EXスキルチップ」が登場するガチャを開催している。

これらのスキルチップは9月16日より新登場した「EXスキル」を使用できるものとなっている。「EXスキル」は、これまでのバトルに変化を与える自分だけのアレンジ装備だ。また、期間中にログインすれば汎用「EXスキルチップ」12種（3種×各タイプ別分）も手に入るので、この機会に「EXスキル」を使って自分だけのバトルを楽しんでみてはいかがだろうか。

さらに、1周年記念で「ログインボーナス」や「カムバックキャンペーン」などさまざまなキャンペーンを実施。より遊びやすくなった『フェスバ+』をぜひ遊んでみよう。

1周年記念イベント第2弾「新祭戦 ーNew Festibattleー」概要

新たな「EXスキル」が登場するとともに、シャルロット（CV：内田真礼さん）とマサムネ（CV：悠木碧さん）の「EXスキルチップ」がガチャに登場。また、ログインするだけで★5汎用「EXスキルチップ」12種類も手に入る。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

＜「EXスキル」とは？＞

「その場で回復」「どこでもジャンプ」「状態異常を解除＆予防」などバトルに変化を与えるアレンジ装備。チップと同じように装備するだけで使用できる。ガチャやイベント報酬などで手に入れることが可能だ。「EXスキル」の詳細はゲーム内を確認してほしい。

「新祭戦EXスキルチップガチャ」概要

5種類の「EXスキルチップ」が新登場。また、シャルロット（CV：内田真礼さん）とマサムネ（CV：悠木碧さん）の「EXスキルチップ」はピックアップで登場する。★5は「EXスキルチップ」のみ登場。さらに、次のイベントが開催されるまで、本ガチャが1日1回無料になる。

スタンプ1個で「セレクト★4メダル」が、スタンプ10個で「新祭戦EXスキルチップメダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっている。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。メダル交換期間は、2025年10月21日15時59分（予定）まで。

＜登場「EXスキルチップ」紹介＞

タイプ：アタッカー【★5 閃光の如く】

EXスキル：サンダーブリッツ

前方に長距離のローリングを行い、移動経路にはサンダーギミックを3つ設置。ギミックは敵をスタンさせる攻撃を行う

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて通常攻撃の威力アップ

タイプ：ガーディアン【★5 金剛不壊の護り】

EXスキル：プロテクション

自身にバリアを展開する。バリアは一定時間持続し、一定ダメージまで自身への攻撃を防ぐ

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて移動速度アップ

タイプ：各タイプを用意【★5 スカイハイ！】

EXスキル：ハイジャンプ

その場でヒーローの正面方向にジャンプを行う

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて移動速度アップ

タイプ：各タイプを用意【★5 私がサポートしますね】

EXスキル：リカバリー

自身のHPを回復する

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてドロースキルの威力アップ

タイプ：各タイプを用意【★5 絶対に負けない】

EXスキル：デュラビリティ

自身に付与された燃焼・毒・スロウ・拘束を回復。さらに一定時間、燃焼・毒・スロウ・拘束・凍結付与・凍結・狂走状態を無効化

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてカット率アップ

「1周年記念EXスキルチップメダル」交換所概要

「1周年記念EXスキルチップメダル」1枚で汎用EXスキルチップ12種の中から1枚と交換できる。スキルチップを重ねて強くしよう。「1周年記念EXスキルチップメダル」は、ログインボーナスやミッション、「1周年記念バッジ」交換所などで入手可能。交換期間は、2025年10月21日15時59分（予定）まで。

「1周年記念バッジ」交換所概要

イベント期間中、バトルで「1周年記念バッジ」を集めよう。9月16日より交換所に「1周年記念EXスキルチップメダル」を2個追加。そのほか「大感謝！オールスターガチャチケット」200枚、フェスロット20個など豪華な報酬を追加している。

「1周年記念バッジ」入手可能期間は、2025年9月30日15時59分（予定）まで。バッジ交換可能期間は、10月7日15時59分（予定）まで。

新祭戦ミッション概要

「EXスキル」に関する特別なミッションが登場。「スペシャルガチャチケット」や「1周年記念EXスキルチップメダル」を入手できるので、全達成を目指そう。開催期間は、2025年9月30日15時59分（予定）まで。

イベントパス概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。アクセサリー「煌めきのローレル」や「スペシャルロット」など豪華報酬が手に入る。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

イベントログインボーナス開催！ 最大ジュエル350個獲得のチャンス！

イベント開催を記念したログインボーナスを開催。期間中に毎日ログインすれば、無償ジュエルが最大350個手に入る。また、「1周年記念EXスキルチップメダル」も1枚もらえる。開催期間は、2025年10月14日15時59分（予定）まで。

エレノア＆エクスカリバーが恒常キャラクターとしてガチャに追加！

9月16日のアップデート以降に登場するガチャとスペシャルガチャに、エレノア（CV：石見舞菜香さん）とエクスカリバー（CV：小西克幸さん）および、同時期に登場したウェポンチップ、アクセサリーが追加。それにともない交換所のラインナップも更新されている。また、さまざまな報酬が獲得できるフェスロットからも登場するようになっている。

「フェスバ+グランドチャンピオンシップ（FGCS）」優勝チーム選抜ガチャ開催中！

2025年9月7日に行われた【名誉】と【賞金】を懸けた、『フェスバ+』史上最大の祭戦。その優勝チームを記念した特別なガチャ。★5ウェアは対象の11人のヒーローのみ排出される。開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。

※対象ヒーローはゲーム内からご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）