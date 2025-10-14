ラプラスとソアラの「EXスキルチップ」がピックアップで登場
『黒猫のウィズ』のウィズが恒常キャラクターとして追加！『フェスバ+』にて新イベント「異空の幻惑者」が開催
2025年10月14日 17時35分更新
コロプラは10月14日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「異空の幻惑者」を開催。開催期間は、2025年11月14日15時59分まで（予定）。
「異空の幻惑者」では、イベントアイテムを集めることでイベントガチャチケット100枚やスキルキューブが獲得できる「お月見だんご交換所」を開催中。また、ウィズ（CV：田村ゆかりさん）のユニフォームと交換できるメダルや交換アイテムがもらえる限定ミッションも実施している。
以下では、現在開催中やこれから開催予定のイベント情報などを紹介しよう。
「異空の幻惑者EXスキルチップガチャ」概要
ラプラス（CV：鬼頭明里さん）とソアラ（CV：新井里美さん）の「EXスキルチップ」がピックアップで登場。★5は「EXスキルチップ」のみ登場する。さらに、次のイベントが開催されるまで、本ガチャが1日1回無料になる。
スタンプ1個で「チップジェム」10個、スタンプ5個で★5確定、スタンプ10個で「異空の幻惑者EXスキルチップメダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっているのでお見逃しなく。
開催期間は、2025年11月14日15時59分まで（予定）。メダル交換期間は、11月21日15時59分まで（予定）。
＜登場「EXスキルチップ」紹介＞
タイプ：キャスター【★5超越者の戯れ】
EXスキル：クイックリライフ
ヒーローの正面にいる味方単体にワープし、自身と味方単体のアーマーを回復する。ヒーローの正面にワープ対象が存在しない場合は発動できない。
＜LV2以上追加効果＞
残HPに応じて、カット率アップ
タイプ：ランナー【★5フリーダムがあたしの流儀！】
EXスキル：モクドロン
その場に一定時間煙幕を設置し侵入した敵の視界を奪う。
＜LV2以上追加効果＞
残HPに応じて、通常攻撃の威力アップ
【イベントパス概要】
イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。ジュエルが最大500個や、共通アクセサリー「★3レトロ筐体リュック」などの報酬が手に入る。開催期間は、2025年11月14日15時59分まで（予定）。
イベントログインボーナス開催！ 最大ジュエル350個獲得のチャンス
イベント開催を記念したログインボーナスを開催。期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個手に入る。開催期間は、2025年11月14日15時59分まで（予定）。
「お月見だんご交換所」開催！
イベント期間中にバトルをすると、交換用アイテムの「お月見だんご」を獲得できる。交換所ではイベントガチャチケットやスキルキューブ、復刻ガチャチケットなどが手に入るので、ぜひたくさん集めてみよう。
「お月見だんご」ドロップ期間】は、2025年11月14日15時59分まで（予定）。「お月見だんご交換所」開催期間は、11月21日15時59分まで（予定）。
「秋のお月見ミッション」開催！
ウィズ（CV：田村ゆかりさん）のユニフォームと交換できるメダルや交換アイテムがもらえる限定ミッションが開催中。また、後半にはスペシャルガチャチケットが手に入る第2弾も登場予定だ。
開催期間は、秋のお月見ミッション1が2025年10月31日15時59分まで（予定）。秋のお月見ミッション2が、10月21日16時～10月31日15時59分まで（予定）。
注※ミッションの詳細はゲーム内をご確認ください。
『黒ウィズ』のウィズが恒常キャラクターとしてガチャに追加！
本日のアップデート以降に登場するガチャとスペシャルガチャに、ウィズ（CV：田村ゆかりさん）および、同時期に登場したウェポンチップ、アクセサリーが追加される。それにともない交換所のラインナップも更新。また、さまざまな報酬が獲得できるフェスロットからも登場するようになる。
「ウィッチ＆ウルフガチャ」復刻！
2024年10月に開催したイベント「トリックオアビースト」で活躍した、カルマ（CV：吉野裕行さん）【★5ダークムーン・ウェアウルフ】とジャック・ザ・リッパー（CV：高橋李依さん）【★5ハピネスウィッチ・リッパー】がピックアップされた「ウィッチ＆ウルフガチャ」を復刻開催する。開催期間は、2025年10月21日16時～10月31日15時59分まで（予定）。
「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」がそれぞれ登場！
それぞれ★5ウェアが『モンスターストライク』（以下、『モンスト』）の2キャラクターのみ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、『白猫』）の2キャラクターのみが登場するガチャが開催予定。本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。
『モンスト』からはルシファー（CV：荻野葉月さん）、アーサー（CV：秋山絵理さん）の2人が、『白猫』からは赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、アイリス（CV：堀江由衣さん）の2人が登場する。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場するので要チェックだ。開催期間は、2025年10月27日16時～11月7日15時59分まで（予定）。
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう