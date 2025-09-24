リムル=テンペスト（CV：岡咲美保さん）が参戦！
「転生したらスライムだった件」が『フェスバ+』とコラボ決定！9月30日16時よりコラボイベントがスタート
2025年09月24日 17時45分更新
コロプラは9月24日、iOS／Android／PC（Steam）でサービス中の大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、コラボレーションイベント「フェスバ+転生したらスライムだった件」を開催すると発表。開催期間は、2025年9月30日16時～10月14日15時59分（予定）だ。
PVも『フェスバ+』公式Xで公開中なので、ぜひともチェックしてほしい。
公式Xでの発表投稿
https://x.com/festibattle/status/1970745017347027353
【リムル参戦記念キャンペーン】— フェスバ+公式 (@festibattle) September 24, 2025
「Amazon ギフトカード5,000円分」を抽選で5名にプレゼントします。
▼応募方法
①@festibattle をフォロー
②#フェスバにリムル参戦 をポスト
▼応募期間
9/30 23:59まで
▼フェスバ+DLはこちらhttps://t.co/ZZQpxaB87q#転スラ#転生したらスライムだった件
新ヒーローとしてリムル=テンペスト（CV：岡咲美保さん）が登場！
本イベントでは新たなヒーローとしてリムル（CV：岡咲美保さん）が参戦し、ガチャでバトルウェアを解放することで自由に操作可能に。バトルウェアには通常衣装とオリジナル衣装の2種類が登場する。さらに、リムルのヒーローエピソードが期間限定で誰でも楽しめる。
オリジナルの描き下ろしイラストを使用したウェポンチップが登場！
リムルとミリムが描かれたウェポンチップ【★4ふたりは魔王！】が登場。ゲームを遊んでイベントパスポイントを一定値貯めることで、誰でも獲得可能だ。この機会にぜひ『フェスバ+』をたくさん楽しもう。
イベントの詳細はエンタメディアをチェック！
2025年9月28日20時から『フェスバ+』情報番組「エンタメディア」にて、「フェスバ+転生したらスライムだった件」イベントの詳細を発表する。ぜひ公式チャンネルを登録して、「エンタメディア」を楽しみに待とう。
『フェスバ+』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@festibattle
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう