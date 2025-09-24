コロプラは9月24日、iOS／Android／PC（Steam）でサービス中の大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、コラボレーションイベント「フェスバ+転生したらスライムだった件」を開催すると発表。開催期間は、2025年9月30日16時～10月14日15時59分（予定）だ。

PVも『フェスバ+』公式Xで公開中なので、ぜひともチェックしてほしい。

公式Xでの発表投稿

https://x.com/festibattle/status/1970745017347027353

新ヒーローとしてリムル=テンペスト（CV：岡咲美保さん）が登場！

本イベントでは新たなヒーローとしてリムル（CV：岡咲美保さん）が参戦し、ガチャでバトルウェアを解放することで自由に操作可能に。バトルウェアには通常衣装とオリジナル衣装の2種類が登場する。さらに、リムルのヒーローエピソードが期間限定で誰でも楽しめる。

オリジナルの描き下ろしイラストを使用したウェポンチップが登場！

リムルとミリムが描かれたウェポンチップ【★4ふたりは魔王！】が登場。ゲームを遊んでイベントパスポイントを一定値貯めることで、誰でも獲得可能だ。この機会にぜひ『フェスバ+』をたくさん楽しもう。

イベントの詳細はエンタメディアをチェック！

2025年9月28日20時から『フェスバ+』情報番組「エンタメディア」にて、「フェスバ+転生したらスライムだった件」イベントの詳細を発表する。ぜひ公式チャンネルを登録して、「エンタメディア」を楽しみに待とう。

『フェスバ+』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@festibattle

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）