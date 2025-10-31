アーサーとカルマのイラストを使用した、ガーディアンとランナー専用の新「EXスキルチップ」もガチャに登場

コロプラは10月31日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「不屈の征服者」を開催。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

本イベントでは、イベントアイテムを集めることでガチャチケットと交換できる「お月見だんご交換所」のラインアップを更新。また、三途（CV：井口裕香さん）とヴィヴィ（CV：石上静香さん）のユニフォームと交換できるメダルや交換アイテムがもらえる限定ミッションも開催中だ。

【「不屈の征服者EXスキルチップガチャ」概要】

アーサー（CV：秋山絵理さん）とカルマ（CV：吉野裕行さん）の「EXスキルチップ」がピックアップで登場。★5は「EXスキルチップ」のみ登場する。さらに、次のイベントが開催されるまで、本ガチャが1日1回無料になる。

スタンプ2、7個目で「EXスキルチップジェム」10個、スタンプ5個目で★5確定、スタンプ10個目で「不屈の征服者EXスキルチップメダル」1個が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっているので要チェックだ。

開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。メダル交換期間は、2025年12月5日15時59分（予定）まで。

＜登場「EXスキルチップ」紹介＞

タイプ：ガーディアン【★5揺るぎなき王の誓い】

EXスキル：アンブレイカブル

自身に不滅状態を一定時間付与する。

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてスタミナ回復速度アップ。

タイプ：ランナー【★5デッドエンド】

EXスキル：ポジション・ハック

ヒーロー正面の一定距離内で最も近い敵ヒーローの位置にワープフィールドを設置し、ワープフィールド内にいる敵ヒーロー単体を自身の近くにワープさせる。その際に敵ヒーローの行動は中断され一定時間、拘束状態になる。ヒーロー正面の一定距離内に対象が存在しない場合は発動できない。

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて攻撃力アップ。

＜「不滅」について＞ 「不滅」状態のヒーローには専用エフェクトが発生する。その状態で攻撃を受けても、自身のHPが1未満にならない。また、「不滅」状態はアイコンでも確認可能だ。詳しくはゲーム内を確認しよう。

【イベントパス概要】

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。ジュエルが最大500個や「スキルキューブ」、共通アクセサリー「★3スカルフェイス」などの報酬が手に入る。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

【イベントログインボーナス開催！ 最大ジュエル350個獲得のチャンス】

イベント開催を記念したログインボーナスを開催。期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個手に入る。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

【「ルナティック・ウィッチナイトガチャ」概要】

ヴィヴィ（CV：石上静香さん）のハロウィン風の新ウェア、【★5ルナティック・ウィッチナイト】がピックアップで登場。開催期間は、2025年11月14日15時59分（予定）まで。

＜バトルウェア紹介＞

ヴィヴィ（CV：石上静香さん）【★5ルナティック・ウィッチナイト】

「ウィッチパーティスタイル」効果：ACTスキルヒット時、ULTスキルのクールタイム短縮！（同時ヒット時重複しない）

LV2以上追加効果：バトル中攻撃力アップ。

【三途とヴィヴィが恒常キャラクターとしてガチャに追加！】

2025年10月31日のアップデート以降に登場するガチャとスペシャルガチャに、三途（CV：井口裕香さん）とヴィヴィ（CV：石上静香さん）および、同時期に登場したウェポンチップ、アクセサリーが追加された。それにともない交換所のラインナップも更新されている。また、さまざまな報酬が獲得できるフェスロットからも登場するようになる。

【「三途・ヴィヴィユニフォーム登場記念ミッション」登場！】

三途（CV：井口裕香さん）とヴィヴィ（CV：石上静香さん）の恒常化決定を記念して、2人のユニフォームと交換できるメダルを獲得できる特別ミッションを開催。開催期間は、2025年11月14日15時59分（予定）まで。

※ミッション内容の詳細は、ゲーム内をご確認ください。

【「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第2弾がそれぞれ登場！】

それぞれ★5ウェアが『モンスターストライク』（以下、モンスト）の2キャラクターのみ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）の2キャラクターのみが登場するガチャの第2弾が開催予定。本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。

『モンスト』からはジャック・ザ・リッパー（CV：高橋李依さん）、エクスカリバー（CV：小西克幸さん）の2人が、『白猫』からはシャルロット（CV：内田真礼さん）、ノア（CV：水瀬いのりさん）の2人が登場する。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場するのでお見逃しなく。開催期間は、2025年11月7日16時～11月21日15時59分（予定）まで。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）